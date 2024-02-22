Başları belada

Lefkoşa’da depo olarak kullanılan 5 katlı binaya giren biri 16 yaşında 3 kişinin 208 adet alüminyum pencere, çeşitli markalarda 37 adet klima, elektrik kabloları ve bir adet jeneratöre ait parçaları yerinden sökerek çaldıkları belirtildi.

Mobese kameralarından tespit edilerek tutuklanan 27 yaşındaki Umut Böyükarslan, 22 yaşındaki Adem Ozansoy ve N.K.(E-16) dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlıların suç ortakları olabileceği ihtimali olduğu açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, 1-20 Şubat 2024 tarihleri arasında, Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde bulunan ve uzun süre kullanılmayan M.M.’ye ait 5 katlı binaya girildiğini belirtti. Polis, binadan 208 adet alüminyum pencere, çeşitli markalarda 37 adet 24 KW’lık klima, binaya ait elektrik kabloları ve bir adet jeneratöre ait parçaların yerinden sökülerek çalındığını belitti.

Polis, şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında çevre güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiğini açıkladı.

Polis, 20 Şubat 2024 tarihinde mobese görüntülerinde şüpheli olunabilecek 3 kişinin ve LD 231 plakalı Suzuki Swift marka bir aracın tespit edildiğini belirtti.

Polis, yapılan araştırma sonucu aracın Umut Böyükarslan’ın kullanımında olduğunu belirlediklerini açıkladı.

Polis, zanlıların Lefkoşa’da tespit edilerek, sorgulanmak üzere adli şubeye celp edildiklerini; Umut Böyükarslan ve Adem Ozansoy’un suçlarını itiraf ettiklerini söyledi. Polis, meselede kullanılan LD 231 Plakalı aracın emare olarak alındığını, zanlıların evinde arama yapıldığını belirtti. Polis, yapılan aramada zanlı Ozansoy’un evinde klima motorlarının çekilmesinde kullandıkları halat ipler ile aletler tespit edildiğini söyledi.

Polis memuru, alınacak olan ifadeler ve izlenilecek kamera görüntüleri olduğunu, ayrıca suçla bağlantısı bulunan kişi ya da kişilerin de olmasının kuvvetle muhtemel olduğunu belirterek, 2 gün süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.