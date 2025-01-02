2024’ün unutulmaz olayları ve 2025’ten beklentiler (3)

Röportaj: Eylül UZEL

Pervin Gürler: Sahte diploma olayı üzücü oldu

Emekli polis müdürü Pervin Gürler; 2024 yılının üzücü olaylarından söz ederken ilk sıraya sahte diploma skandalını koydu. Gürler; trafik kazalarının önlenmesi için 2025 yılında polis sayısının artırılmasını istedi.



Soru: 2024’te unutamadığınız ve sizi üzen olaylar nelerdir?

Gürler: Ülkemizde bir üniversitede yaşanan usulsüz diploma olayı, Girne’de alkollü bir sürücünün yayalara çarparak bir kişimin ölümü ve 2 kişinin yaralanması ile sonuçlanan trafik kazası ve çevre kirliliği sorunu üzen olaylardır. 2024 yılında beni mutlu eden gelişmeler ise ;Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasında imzalanan protokol çerçevesinde kara yollarımızın iyileştirilmesi. (Örneğin Girne-Lapta yolunun çift şerit olması ve Türkiye’den gelen suyun Güzelyurt narenciye bahçelerine ulaştırılması olmuştur.

Soru: 2025 yılından beklentileriniz nelerdir?

Trafik sorunu çözülmeli, çevre ele alınmalı

Gürler: 2025 yılında beklentilerim ise şöyle; Trafik Kazalarının Önlenmesi için polis sayısının artırılması, eğitim, denetim, müeyyidenin uygulanması, çevre kirliliğinin önlenmesi için de aynı uygulamanın yani eğitim, denetim, müeyyidenin hayata geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ülke yöneticilerinden, öncelik vermesini istediğim konular ise yukarıda belirttiğim trafik ve çevre ile ilgili önlemlerin alınmasıdır. Ayrıca güncelliğini yitiren yasaların Meclisimizde görüşülüp revize edilmesi en büyük beklentimdir.

Derviş Kemal Deniz: Beklentim uluslararası camiada tanınmışlık

Eski Ekonomi ve Turizm Bakanlarından Derviş Kemal Deniz, 2024’te özellikle Ortadoğu’da yaşanan savaşlara değinirken, 2025’te beklentisinin KKTC’nin uluslararası camiada tanınması olduğunu söyledi.

Soru: 2024 yılında sizin için unutulmaz olaylar nelerdir?

Deniz: 2024 yılında ülkemiz içerisinde unutulmaz diyebileceğim bir olay pek aklıma gelmiyor. Ancak bizi her yönden etkileyebilecek ve çevremizdeki ülkelerde olan olaylar bana göre önemli sayılabilir. Bunlar Gazze deki çarpışmaların aralıksız 2024 te devam etmesi ve binlerce insanın hayatını kaybetmesi, diğer taraftan Suriye’de 60 yıllık bir düzenin sona ermesi de hatırlanacak olaylar arasındadır. Buna ilave olarak da İsias davasında ailelerin kayıplarını yerine koymasa da adaletin etkili olması yönündeki beklentilerinin tam olarak gerçekleşmemesi de empati yaptığımızda en çok üzen olaylardan birisidir.

Soru: 2025 yılından beklentileriniz nelerdir?

Deniz: 2025 yılında beklentim her yıl başında beklediğim ve hala gerçekleşmeyen yaşadığımız ülkenin uluslararası camiada tanınmışlığının kazanılmasıdır. Bu konuda varılacak ve bizi dünyaya entegre edecek bir anlaşmayı umut ediyorum. Bunu da umut ederken ülkenin mevcut gerçekleri ve uluslararası anlaşmaları da dikkate alacak bir anlaşma dışında bir anlaşmanın olamayacağını da belirtmek isterim. Bu arada içte de daha teknik ve bilimsel bir devlet anlayışı temelinde icraatların yapılmasını ve sadece ülkede yaşayan ve çalışan kişilerin daha iyi bir gelir düzeyinde yaşamasının sağlanması değil oluşacak daha refah ortamdan dolayı gençlerin de ülkelerine gelecek için daha umutlu bakmalarını umut ediyorum.

Bülent Dizdarlı: Hastanede mama skandalı beni çok üzdü

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi eski Başhekimi Dr.Bülent Dizdarlı, yenidoğan bebeklerle ilgili mama skandalının unutulmaz olayların başında geldiğini belirtti. Dizdarlı, trafik kazaları ve hayat pahalılığına da dikkat çekti.

Soru: 2024’te unutamadığınız ve sizi üzen olaylar nelerdir?

Dizdarlı: Ülkemize bakacak olursak hastanemizde yaşanan mama skandalı en çok canımı sıkan olay oldu. Ayrıca ölümlü trafik kazaları ve trafik yoğunluğu, elektrik kesintileri, pahalılık ve ülke insanının alım gücünün düşmesi, meclisin başkanını uzun süre seçememe olayı ( Aslında ilk önce katıla katıla gülmeye başladım o rezalete ama daha sonra sinirlenmeye başladım) üzen olaylardır. Dünyadaki gelişmelere bakarsak eğer İsrail’in devlet terörü yaparak, Gazze’de sivil halkı kadın ve çocukları öldürmesi ve bilhassa bu uğurda hastaneleri dahi vurup kırması. Yine Dünya’da yaşanan birçok haksızlığa karşın, Birleşmiş Milletlerin yetersiz kalmasıdır.

Belediyeler iyi çalışıyor

2024’te beni memnun eden olaylara gelince; ülkeyi gezen bir insan olarak özellikle Girne, Gazi Mağusa, Lefkoşa ve Çatalköy-Esentepe Belediyelerinin insanımız için yaptığı çalışmaları izlemekten mutlu oldum.

Soru: 2025’ten beklentileriniz nelerdir?

Umudu korumak lazımdır. Yöneticilerimizin bazı radikal kararlar alarak halkın güvenini kazanmaları, umudu tazelemeleri gerekir. Zira, artık kimse kimseye güvenmemektedir. Ne doktora, ne öğretmene, ne iş insanına ne de gazeteciye (tüm meslekleri sayabiliriz) itimat kalmadığı gibi herkes de yüksek perdeden birbirini eleştirmektedir. Kanaatimce bu tamamen hükümetin, ülkeyi organize olmadan planız ve keyfi yönetiminden kaynaklanmaktadır. Önce bundan vaz geçip gerekirse Nüfus planlaması yapılıp, sıfırdan başlamak gerekecektir.

İnsanımız da artık kendi küçük gayelerinden vazgeçerek, liyakat sahibi insanları seçme yoluna gitmelidir. Yoksa aynı tarz kişilerin seçimiyle yol alınamayacağı nettir.

Yarın: Gülşah Sanver Manavoğlu, Mehmet Kral, Firdevz Uğuz

Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2025, 09:49