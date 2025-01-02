‘Sınırlar galbura döndü’

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, ülkeye bir iş insanını vurmak üzere gelen tetikçinin TIR’a gizlenip Gazimağusa Limanından giriş yapmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Diyalog’un dünkü manşetinde dikkat çektiği x-ray konusuna değinen Özersay, “Aylardır sınırlarımız galbura döndü” ifadesini kullandı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özersay, şunları belirtti:

Aylardır sınırlarımız galbura döndü, derhal tedbir alın diyoruz. Son 6 ayda üç kez tetikçiler ülkemizdeki iş insanlarına suikast düzenlemek için sınırlarımızdan elini kolunu sallaya sallaya giriyor! Bu kez x-ray cihazı da görememiş TIR içerisine saklanan silahlı tetikçiyi. Bu durumda memlekete başka nelerin girip çıktığını varın siz düşünün! Mesela araçlar içinde yüklü miktarda dövizin, kara paranın ülkeye giriş yaptığını söylediğimizde, bize ne yanıt vermişlerdi hatırlıyor musunuz? tüm araçları x-ray cihazından geçirdik bir şey bulamadık” demişlerdi! Herkese bir kez daha hatırlatırız.”

HP lideri Özersay, ülkeye giriş-çıkışlarda acil ilave tedbir alınmasının şart olduğunu belirtti:

Ne olmuştu

Girne’de 30 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilen ‘Geçit Yok’ operasyonunda silah ve mermilerle yakalanan, 35 yaşındaki Ünal Sivri’nin ülkeye TIR’a gizlenip Gazimağusa Limanından giriş yaptığı ortaya çıkmıştı.

Tetikçinin Kıbrıslı bir banka sahibine karşı suikast düzenlemek amacıyla adaya gönderildiği belirtilmişti.

Bu durum Gazimağusa Limanında törenle hizmete giren x-ray cihazının çalışmadığını veya kontrol dışı bırakıldığını göstermişti.

Polisin, bir ihbarı değerlendirerek gerçekleştirdiği operasyon sonucunda Girne’de motosikletle dolaşırken yakalanan tetikçinin üzerinden bir adet tabanca ve 6 adet canlı mermi çıkmış, mahkemeye çıkarılan zanlı hakkında 3 gün ek süre alınmıştı.



