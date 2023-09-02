Şimdilik karakolda

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da hırsızlık suçlamasıyla aranan ve Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından bir apartman dairesinde tespit edilerek, yapılan arama sonucu tasarrufunda 300 miligram metamfetamin ile 2 adet MDMA türü uyuşturuculu hap bulunan Hüseyin Atatüre, dün ek tutukluluk talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Kemal Onbaşı, 30 Ağustos 2023 tarihinde, saat 22.30 sıralarında, sirkat suçlaması nedeniyle aranan zanlının, bir apartman dairesinde Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından tespit edildiğini ve evinde şüpheli maddeler bulunması üzerine Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne haber verildiğini söyledi.

Konu daireye gidilerek yapılan incelemede, bir poşet içerisinde 300 miligram metamfetamin türü uyuşturucu madde ile 2 adet MDMA türü uyuşturuculu hapın tespit edildiğini anımsatan polis, soruşturmanın tamamlanmadığını ve beklenen analiz sonuçlarının olduğunu bildirdi ve mahkemeden ek süre talep etti. Mahkeme, zanlının 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.