Rum tarafı umutlu

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, BM Genel Sekreteri’nin Avrupa, Orta Asya ve Amerika’dan Sorumlu Yardımcısı Miroslav Jenca'nın Kıbrıs ziyaretinin ardından Ulusal Konseyi toplayarak, Kıbrıs sorunu, müzakereleri canlandırma çabaları ve Pile meselesi hakkında bilgilendirdi.

Fileleftheros, Hristodulidis’in yaptığı bilgilendirmeden "ABD’nin, Kıbrıs sorunundaki çıkmazı kırmak ve çözüm çabalarını canlandırmak için 'dinamik atak' yaptığı ve iki taraf arasında bir mekik diplomasisi başlaması için BM’nin bir temsilci ataması perspektiflerini daha da güçlendiren hareketlerde bulunduğu" sonucu çıktığını yazdı. Hristodulidis’in, istediği temsilcinin standardını da aktardığını kaydedildi.

Haberi “ABD’den Dinamik Atak… Temsilci Konusunda Hareketlilik ve İsim Tartışması” başlığıyla aktaran gazeteye göre, Hristodulidis’in Kıbrıs sorunundaki bilgilendirmesi iki eksende gelişti.

ABD’nin Kıbrıs sorununda ve BM temsilcisi atanması çabalarında hareket ettiği sonucu çıktığına işaret eden gazete, Amerikalıların temsilci isimlerini konuştuğu izlenimi edinildiğini belirtti. Haberde, temsilci atanması konusunda AB'da da yoğun hareketlilik olduğu ve orada da masaya, şu anda açıklanmayan bazı isimler konulduğu kaydedildi.

Rum yönetiminin, Jane Holl Lute standardında ancak daha yükseltilmiş bir role sahip, Ada’da daha yoğun mesai harcayacak ve iki tarafla daha rutin görüşmeler yapacak bir temsilci atanmasını savunduğu belirtildi.

Habere göre, Hristodulidis, New York’ta yapacağı görüşmeler konusunda Rum siyasi liderliğine, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ortak görüşmeye hazır olduğunu beyan etti.

Pile konusu

Gazete; toplantıda yapılan bilgilendirmeden, Pile konusunda “Türkiye’nin uluslararası toplumdan bu kadar yoğun tepki beklemediği” kanaatinde olan Rum yönetiminin, “Yiğitler -Beyarmudu yolu güzergâhı konusunda şu ana kadar anlaşmaya varılamadığını ve Colin Stewart’ın iki tarafla temaslarına devam ettiğini savunduğunu” yazdı.

Habere göre, Hristodulidis, Kıbrıslı Türklere yönelik önlemler paketinin hazır olduğunu ancak ne zaman açıklanacağına karar verilmediğini yineledi. İlk başta New York (BM Genel Kurulu) ziyareti öncesinde açıklanması düşünülen paketin New York dönüşüne de bırakılabileceği kaydedildi.