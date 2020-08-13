İkisi de tutuklandı

Suna ERDEN

Lefkoşa’da trafik kazası yapan, ehliyeti olmadığı için arkadaşına ait kimlik belgelerini kullanan İbrahim Alan Isaa ile sahtekârlığa göz yuman Emmanuel Chawa Dıngba, tutuklandı.

Lefkoşa Trafik Tahkikat Amiri Mehmet Özatılgan ve ekibinin geniş çaplı araştırması sonucu yakalanan iki zanlı dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlılar hakkındaki iddialar aktarılarak, tutukluluk süresi talep edildi.

Polis, İbrahim Alan Isaa’nın 11 Ağustos 2020 tarihinde saat 10.20 sıralarında Lefkoşa'da Yakın Doğu Bulvarı üzerinde FU 424 plakalı araç ile kaza yaptığını söyledi. Polis, zanlı Isaa’nın kaza yerine giden trafik şubesi ekiplerine arkadaşı Emmanuel Chawa Dıngba'ya ait Nijerya pasaportunu ve ehliyet yenileme makbuzunu gösterip olay yerinde çizilen krokiye imza attığını ifade etti. Polis, kaza tutanağı gereği Emmanuel Chawa Dıngba'ya dava getirildiğini ve İbrahim Alan Isaa’nın dava tebliğine de imza attığını söyledi.

Polis memuru, yapılan soruşturma sonucu zanlının Emmanuel Chawa Dıngba'ya ait belgeleri kullandığının belirlendiğini açıkladı. Polis, Isaa ile Dıngba'nın tutuklandığını, haklarında soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Polis, alınacak ifadeler ve incelenecek evraklar olduğunu belirterek, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.