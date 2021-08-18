Yara almadan kurtuldu

Suna ERDEN

Gönyeli’de dün öğle saatlerinde meydana gelen kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Kudawashe Machingura yoldan çıkarak, önce ağaca, ardından aydınlatma lambasının direğine çarptı. Direğe çarptıktan sonra yan yatan araçtan yara almadan kurtulan sürücü kontrol amaçlı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne gitti. Kaza nedeniyle araçta ve aydınlatma direğinde maddi hasar oluştu. Polisin kazayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.

Direğe çarptı, yan yattı

Polisten alınan bilgiye göre kaza dün saat 14.00 sıralarında Gönyeli’de meydana geldi. Atatürk Caddesi boyunca NL259 plakalı araçla seyreden Kudawashe Machingura, Mardo isimli iş yerinin önlerine geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek, önce kaldırım üzerinde bulunan ağaca, ardından sokak aydınlatma lambasının direğine çarptı. Direğe çarpan araç yan yatarken, kaza sonucu yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle aydınlatma direğinde bin 500 TL, araçta ise 8 bin TL maddi hasar oluştu. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

