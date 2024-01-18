Büyük ilgi gördü

Girne Tiyatro Su ekibinin “Pygmalion Bir Demokrasi Müzikali” adlı oyunu son kez sahnelendi.

Burçhan Göze’nin yazdığı, Derman Atik ve Cenk Gürçağ’ın yönetmenliğini yaptığı oyun 16 Ocak Salı akşamı Girne Belediyesi Oda Tiyatrosunda sahnelendi.

‘Pygmalion Bir Demokrasi Müzikali,’ eşsiz performansı ile tiyatro severleri büyüledi. Sahne tasarımı, kostüm ve müzikleri ile büyüleyici bir atmosfer yaratan müzikal, seyircilere sanatın büyüsüne kapılarak keyifli bir gece geçirme fırsatı sundu.

Girne Tiyatro Su’nun sahneye koyduğu müzikali Burçhan Göze kaleme alırken, yönetmenliğini ise Derman Atık ve Cenk Gürçağ üstlendi. Farazi bir çağda farazi bir Kıbrıs krallığını anlatan iki perdelik bir komedi olan ‘Pygmalion Bir Demokrasi Müzikali,’ günümüz siyasetine yaptığı göndermeler ve örneklemelerle seyircilere duygusal ve düşünsel bir yolculuk sundu.



