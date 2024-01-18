Kesin karar ay sonunda

Rum Yönetimi'nin İsrail, Güney Kıbrıs ve Girit üzerinden Yunanistan elektrik şebekelerini birbirine bağlayacak 2 bin MW gücünde deniz altı kablo hattı Great Sea Interconnector (eski Euro Asia Interconnector) projesine katılıp katılmamaya Ocak sonuna kadar karar vereceği bildirildi.

Haravgi’nin haberine göre, Rum Yönetimi, projeye katılıp katılmama kararını vermek için uluslararası bir kuruluşa araştırma yaptırdı. Kuruluştan yetkililer, araştırmanın sonucunu Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu’ya sunmak için önümüzdeki günlerde Güney Kıbrıs’ta olacak.

Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu “sunum yapıldıktan hemen sonra projeye katılma ya da katılmama kararını vereceğiz. Kararımızı Ocak sonuna kadar vereceğiz ve ardından, Great Sea Interconnector projesinin uygulayıcısı Yunanistan bağımsız elektrik iletim operatörüne kararımızı ileteceğiz” dedi.

Papanastasiu, uluslararası kuruluş tarafından sunumunun yapılmasını bekledikleri araştırmada, Güney “Kıbrıs’ın izole bir piyasa olmasından dolayı” projenin ekonomik sürdürülebilirlik ve jeopolitik değerlendirmelerini büyük merakla beklediklerini belirtti.

Gazete, araştırmada alternatif çözümler, elektriğin Rum enerji şebekesinde depolanması ve projenin durum tespiti unsurlarının da incelendiğini haberine ekledi.