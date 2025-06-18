Allah korudu

Ergün YAHAT

Gazimağusa’ya bağlı Mutluyaka köyü sakini Halil Şafaklı’ya ait evde yangın çıktı. Elde edilen bilgilere göre; 17 Haziran saat 02.25 sıralarında evin mutfak bölümünde çıkan yangın kısa sürede her yeri kapladı.

O esnada eşiyle birlikte yatak odasında uyumakta olan Şafaklı, evi durman sarınca uyandı. Şafaklı çifti, kendilerini sokağa atarak yangından kurtuldu. Olay yerinde giden itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu evdeki tüm eşyalar küle döndü. Yangının çıkış nedeni belirlenemezken, soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

