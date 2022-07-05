İleride yargılanacak

Lefkoşa Sanayi Bölgesinde çalıştığı matbaadan bin 600 Euro değerinde kalıp çaldığı gerekçesiyle tutuklanan C.A. dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlı hakkındaki iddialar aktarılarak, teminat talep edildi.

Soruşturmayı yapan polis memuru Mustafa Sensev, Lefkoşa Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir matbaada baskı operatörü olarak çalışan zanlının 15-24 Haziran 2022 tarihleri arasında

gazete baskısında kullanılan toplam bin 620 Euro değerindeki, her bir pakette 20 adet metal levha bulunan toplam 9 paket baskı kalıbını çaldığını söyledi. Polis, olayın 25 Haziran’da rapor edildiğini, zanlının aynı gün tutuklandığını ifade etti.

Polis, zanlının Geçitkale’deki evinde yapılan aramada 9 adet boş levha kutusu bulduklarını açıkladı.

Polis memuru, zanlının 26 Haziran’da mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını söyledi.

Polis, bu süre içerisinde yapılan araştırmada zanlının aynı matbaadan hurda kalıp çaldığını ve iki ayrı tarihte bir gardiyana sattığını belirlediklerini açıkladı. Polis, satılan hurdaların bulunup emare alındığını açıkladı.

Polis, ayrıca iş yerine ait kamera görüntülerini incelediklerini, zanlının 9 paket kalıbı tek tek içeriden çıkararak aracına yüklediğinin görüldüğünü söyledi.

Polis, ancak çalınan 9 paket kalıbın bulunamadığını, araştırmalarının sürdüğünü ancak zanlının soruşturmanın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini belirtti.

Polis, zanlının müstahdem tarafından sirkat suçundan teminata bağlanmasını talep etti.

Teminatla serbest kaldı

Mahkeme, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, iki kefilin 100’er bin TL’lik kefalet senedi imzalaması, 5 bin TL nakit teminat yatırması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması şartlarıyla tutuksuz yargı kararı verdi. Teminat şartlarını yerine getiren zanlı yargılanıncaya kadar serbest kaldı.

Zanlı 7 yıl hapislik cezası öngören ‘müstahdem tarafından sirkat’ suçundan yargılanacak.