Soruşturma bitmedi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa ve Lefkoşa bölgelerinde 7 ayrı ağıldan toplam117 adet kuzunun çalınması ile ilgili olarak tutuklanan Abdullah Ayaz, Ümit Yumurtaş, İsmail Savcı ve Hamza Yazıcı hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlılar dün mahkemeye çıkarılarak, ek süre talep edildi. Duruşmada kayıp kuzular olduğu, soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Aytaç Çebi, 28 Mayıs 2022 tarihinde Geçitkale’de bir ağıldan 26, 4 Haziran’da yine Geçitkale’de başka bir ağıldan 39, 14 Haziran’da Mutluyaka’da bir ağıldan 20, Değirmenlik’te bir ağıldan 5, 15 Haziran’da Pamuklu’da bir ağıldan 16, 22 Haziran’da Boğaztepe’de bir ağıldan 6 ve son olarak Lefkoşa’da bir ağıldan 5 adet olmak üzere toplam 117 adet kuzuyu çalındığını anımsattı. Polis, farklı bölgelerde gerçekleşen hayvan hırsızlıklarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, sirkatın gerçekleştiği bölgelerde görülen Van aracın Yeşilköy istikametine gittiğinin belirlendiğini söyledi. Polis memuru, çalınan kuzuların 39 tanesinin Yeşilköy’de zanlı Ümit Yumurtaş’ın ağılında, 25 tanesinin de Yenierenköy’de Abdullah Ayaz’ın ağılında bulunduğunu anımsattı.

Telefon sinyali ele verdi

Mesele kapsamında geçtiğimiz hafta Abdullah Ayaz ile Ümit Yumurtaş’ın telefon dökümlerinde, İsmail Savcı ve Hamza Yazıcı’yla birçok kez görüşme yapıldığını belirlediklerini açıkladı.

Polis, telefonların baz istasyonu raporunda ise zanlıların, kuzuların teslimatının yapıldığı esnada bölgede olduklarına dair sinyaller tespit edilgini aktardı. Polis, soruşturmanın sürdüğünü bildirdi ve mahkemeden süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.