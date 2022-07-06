Bir garip durum

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs Türk tarafınca hazırlanan önerilerin henüz kendisine ulaşmadığını açıkladı.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, DİSİ partisinin 46’ıncı yılı dolayısıyla “Eleftheria meydanında” gerçekleştirilen etkinliğe gelişinde gazetecilerin, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın önerilerini teslim alıp almadığı sorusuna “şu ana kadar herhangi bir şey almadığı” yanıtını veren Anastasiadis, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs sorunuyla ilgili danışmanı rolünü BM tarafından kimin üstleneceğinin netleşip netleşmediğinin kendisine sorulması üzerine ise “bunun kesinlikle BM’ye hizmet eden bir yetkili olacağını bildiğini” ifade etti.

Anastasiadis “önemli olan şeyin, görevi üstlenecek kişi kim olursa olsun, Genel Sekreterin BM kararları temelinde sahip olduğu görev tanımı çerçevesinde hareket etmesi gerektiği olduğunu” vurguladı.

BM’den özel temsilci

Gazete “Sekreterlik Görevlisi İstiyor” başlıklı haberinde ise, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlamasının sağlanması için, arabuluculuk sorumluluğunu BM Sekreterliğinden üst düzey bir yetkiliye vermek istediğini yazdı.

BM Genel Sekreteri Guterres’in izlemek istediği rotanın, BM Siyasi İşler Bölümü Avrupa, Orta Asya ve Amerika Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca’nın kısa süre önce adada gerçekleştirdiği görüşmelerde ortaya çıktığını savunan gazete, haberinin devamında Rum tarafının müzakerecisi Menelaos Menelau’nun açıklamalarına yer verdi.

Gazeteye göre, bu misyonu bizzat BM Genel Sekreterinin yardımcısının veya başka bir yetkilinin üstlenip üstlenmeyeceğinin yakında netlik kazanacağını ifade eden Menelau, dün RİK’e yaptığı açıklamada “Şu anda BM Genel Sekreterinin çabasının, müzakere sürecinin yeniden başlaması için zemin hazırlanması gidişatına yönelik olarak, tüm müdahillerle birlikte, arabuluculuk rolünün, sekreterliğin üst düzey bir yetkilisi tarafından üstlenilmesi olduğuna” işaret etti.

