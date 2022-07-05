Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri dün Gönyeli’de operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen Dolap Operasyonu sonucu 97 uyuşturucu hap, 270 cinsel gücü artırıcı ilaç, toz, sprey, losyon, krem bulundu. Operasyonda bir kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre; operasyonda B.O.A.’nın (K-30) kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 97 adet hap bulunarak emare olarak alındı.

Yine ikametgahta yapılan aramada ayrıca toplam 270 adet cinsel gücü artırıcı; toz, sprey, losyon, krem vb. bulunarak Gümrük ve Rüsumat Dairesi yetkililerine teslim edildi. Söz konusu gümrüksüz mallar için zanlıya 6 bin lira para cezası kesildi.

Hakkında uyuşturucu tasarrufu suçundan soruşturma başlatılan zanlı bugün mahkemeye çıkarılacak.