Son duruşma yapılacak

Suna ERDEN

Tatil için geldiği Kuzey Kıbrıs’ta arkadaşı Kahramanmaraşlı 25 yaşındaki Halil Karakız'ı öldürdüğü iddia edilen Arif Gökçek hakkındaki yargı süreci 3 yıl sonra tamamlandı. Cinayet suçlamasıyla 2019 yılı Aralık ayından beri Merkezi Cezaevi’nde tutuklu bulunan sanığın davasının duruşmaları tamamlandı.

Girne Antik Liman’da kayalıklar arasında cansız bedeni bulunan Karakız'ı başına taşla vurduktan sonra mendirekten aşağı ittiği belirtilen sanık hakkındaki davada bugün son sözler söylenecek.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülen dava, savunma ve iddia makamı hitapta bulunacak.

İddia makamı ve savunmanın hitaplarının ardından sanığın davası için karar tarihi belirlenecek.

Ne olmuştu

Girne Limanı’nda 6 Aralık 2019 tarihinde saat 14.00 sıralarında mendirek civarındaki kayalıklar arasında Halil Karakız'ın cesedi bulunmuştu. Adli tıp uzmanı tarafından yapılan otopside Karakız’ın ölüm nedeninin “kafasına sert bir cisimle vurulması sonucu gelişen kafatası sıyrığı ve beyin kanaması” olduğu belirlenmişti. Olay mahallinin çevresindeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, Karakız’ın Arif Gökçek ile birlikte mendirekte gezdiğini tespit etmişti. Tutuklanan sanığın kendisine küfür ettiği için Karakız’la kavga ettiği, başına taşla vurup, mendirekten düşmesini sağladığı iddia edilmişti. Sanığın olay günü 194 promil alkollü olduğu ileri sürülmüştü. Sanık, 19 Aralık 2019 tarihinde yargılanmak üzere cezaevine gönderilmişti.