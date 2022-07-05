İhraç edilecekler

Kuzey Kıbrıs’ta 2 yıldan beri kaçak yaşam süren Nijeryalı David Chucwuemeka ve Jessica Ogochukwu Ogbu ihbar üzerine yakalandı. Zanlılar dün mahkemeye çıkarılarak, 15 gün süre ile cezaevine gönderildi. Zanlıların yasal işlemler tamamlandıktan sonra ülkeden ihraç edilecekleri öğrenildi.

Duruşmada detayları aktaran polis, David Chucwuemeka ve Jessica Ogochukwu Ogbu’nun KKTC'de ikamet izinsiz bulunmak suçundan tutuklandığını söyledi. Polis, 30 Haziran 2022 tarihinde alınan bilgi üzerine Lefkoşa’daki bir adreste arama yaptıklarını belirtti. Polis, yapılan aramada 30 eylül 2022 tarihinden beri ülkede kaçak yaşam süren David Chucwuemeka Ogbu ve Jessica Ogochukwu Ogbu’nun tespit edildiğini açıkladı.

Soruşturmanın tamamlandığını, zanlıların serbest kalması halinde KKTC topraklarını yasal olmayan yollardan terk edebileceklerini ifade eden polis, 15 gün sure ile merkezi cezaevinde tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme, zanlıların 15 günü aşmamak üzere cezaevinde tutuklu kalmasına emri verdi.