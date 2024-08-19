İlgiyle izlendi

Çanakkale’de düzenlenen XXII. Uluslararası Troia Halk Dansları ve Müzik Festivali, görkemli bir açılışla başladı. Festivalin ilk gecesinde sahne alan İnönü Gençlik Merkezi Kültür, Sanat ve Spor Derneği, sergilediği performansla hem festivale katılan misafirleri hem de Çanakkale halkını adeta büyüledi.

Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Bosna Hersek, Hırvatistan, Romanya, Bulgaristan, Litvanya ve Yunanistan'dan katılan toplam 16 ekip, festivalde kültürlerini sergileyerek renkli anlar yaşattı.

Festivalin devamında çeşitli sahne gösterileriyle izleyenleri etkilemeye devam edecek olan İnönü Gençlik Merkezi ekibi, yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne dönecek.

