Cesur itiraf

Lefkoşa’da bulunan Metehan Sınır Kapısından giriş yapmak isterken tasarrufunda uyuşturucu madde ile tespit edilerek tutuklanan zanlı Aygün Korkmaz dün mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının ifadesinde hintkenevirini içmek, metamfetamine türü uyuşturucuyu ise satmak için aldığını itiraf ettiği açıklandı.

Duruşmada söz hakkı verilen zanlı ise pişman olduğunu dile getirdi.

Polis memuru, zanlının “uyuşturucu madde ithal ve tasarruf” suçlarından tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldığını söyledi.

Polis memuru, 17 Ağustos 2024 tarihinde saat 16.15’te Metehan sınır kapısından ülkeye giriş yapan zanlı Aygün Korkmaz’ın üzerinde yapılan aramada giymekte olduğu şortun cebinde yaklaşık 10 gram ağırlığında metamfetamine ve yarım gram hintkeneviri bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, zanlının suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis, akabinde zanlının ifade verdiğini, maddelerden hintkenevirini kendi kullanımı için metamfetamini ise müşteri bulması durumunda satmak için aldığını itiraf ettiğini söyledi.

Polis memuru, zanlının vermiş olduğu ifadesinin araştırılacağını ve aranan bir şahıs olduğunu kaydetti.

Ele geçirilen maddenin analize, sarılı olduğu paketlerin ise parmak izi incelemesine gönderileceğini kaydeden polis, zanlının soruşturma amaçlı 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Polisin ardından söz hakkı verilen zanlı mahkemeden özür dileyerek, pişman olduğunu söyledi.

Talebi değerlendiren mahkeme, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.