Serdar ŞENGÜL

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda çoğu meyve ve sebzenin fiyatı cep yaktı.

Narenciye ülkesinde limon kilosu 80 liradan satışa sunulurken, incir 200, üzüm ve kiraz 150 liradan alıcı bekledi.

Bamya 150, fasulye 100, domates 80 ve salatalık 70 liradan tezgaha kondu.

Pazara alışverişe gelen vatandaşlar pahalılıktan dert yandı. Vatandaşlar, domates, limon ve salatalık gibi ülkede üretilen sebzelerin pahalı olmasına anlam veremediklerini dile getirdi.

Ne dediler…?

Mert Can

“Pazar fiyatları yine uçtu. Pahalı fiyata çürük meyve-sebze yiyoruz acınası bir durumdayız artık. İthal meyvelerin pahalı olmasını bir nebze anlıyorum ama domates, salatalık, limon gibi ülkemizde yetiştirilen sebzelerin yüksek fiyata satılmasına anlam veremiyorum.”

Eyüp Kurtça

“Bu ülkede artık yaşanılmaz her şey çok pahalı; çürük domatese 80 lira veriyoruz. Hal böyle olunca yaşama sevincimiz bile gidiyor. Vatandaşı bu fiyatlardan bizi kim koruyacak.”

Hatice Sezgin

“Elektrik kesintileri, pahalılık, sağlık sistemindeki aksaklıklar hayatı yaşanmaz kılıyor.

Sebze-meyveler yenecek gibi değil üstelik çok pahalı bu durum daha ne kadar böyle sürecek bilemiyoruz.”

Kadir Dur

“Esnafım, bahçemde doğru düzgün sulama yapamadım hasatlarım çürük, satışlarım çok azaldı.”

Emir Çayan

“Bir adet babutsayı 10 liradan satıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda tanesi 12 liraydı, 2 liralık bir düşüş oldu. Ancak çoğu meyve ve sebzenin fiyatı uçtu.”

Celal Obenler

“Meyve ve sebzelerin pahalı olmasından ziyade ilaçlı ve hormonlu oldukları gündem yapılmalıdır. Hiç kimse ne yiyor ne içiyor bunu bilmiyor. Eğer böyle devam ederse ani ölümler ve hastalıklar artmaya devam edecek.”

Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

İncir: 200 TL

Verigo üzüm: 150 TL

Kiraz: 150 TL

Armut: 100 TL

Şeftali: 80 TL

Elma: 80 TL

Börülce: 200 TL

Bamya: 150 TL

Fasulye: 100 TL

Limon: 80 TL

Domates: 80 TL

Biber: 60 TL

Patlıcan: 50 TL

Patates: 50 TL

Havuç: 40 TL

Soğan: 40 TL