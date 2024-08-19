İade edilecek

Interpol tarafından aranan ve bir süredir Kuzey Kıbrıs’ta kaçak yaşam süren uyuşturucu patroniçesi Şehriban Toptal önceki akşam düzenlenen operasyonla Lefkoşa’da yakalandı. Organize suç örgütü kurma, büyük miktarda narkotik maddeleri yasadışı olarak satın alıp depolayıp, satma ve emlak gibi işlemler yoluyla yasadışı gelir aklama suçlarından aranan Toptal’ın Türkiye’de iade edileceği öğrenildi.

Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından uzun süredir aranan Şehriban Toptal, önceki akşam Lefkoşa’da yakalandı. Geçtiğimiz aylarda Bakanlar Kurulu tarafından yasaklı göçmen ilan edilen Toptal’ın, uluslararası suç trafiğinin önemli isimleri arasında yer aldığı belirtiliyor.

1984 Gürcistan doğumlu Toptal hakkında, Interpol tarafından “uluslararası suç örgütü kurmak” suçlamasıyla çıkarılan yakalama kararı bulunuyordu. Interpol, Toptal’ı yasadışı eroin ve kokain ticareti ve kara para suçlamasıyla arıyordu.

KKTC polisi tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Organize suç örgütü kurma, büyük miktarda narkotik maddeleri yasadışı olarak satın alıp depolama ve satma, sonrasında da emlak ve diğer işlemler yoluyla yasadışı gelir aklama suçlamasıyla uluslararası seviyede Interpol tarafından aranan ve KKTC Bakanlar Kurulu tarafından yasaklı göçmen ilan edilen Şehriban Toptal, Lefkoşa Polis Müdürlüğü Ekipleri tarafından Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklanmıştır. Kamuoyuna duyurulur.”