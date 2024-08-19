Üstel’in adayları kazandı

Ulusal Birlik Partisi’nde (UBP) dün örgüt başkanlığı seçimi heyecanı yaşandı. UBP üyeleri Lefkoşa, İskele, Girne, Gazimağusa, Güzelyurt ve Lefke ilçelerinde yeni yönetimi belirlemek için sandık başına gitti.

Gerçekleştirilen seçimin ardından Lefkoşa’da Mustafa Akyön, Güzelyurt’ta Mutlu Atasayan, İskele’de Metin Güllü, Lefke’de Adil Özgey, Gazimağusa’da Nahit Öncü yeni ilçe başkanları seçildi.

Lefke'de Ahmet Uluhan, Gençlik Kolları başkanı olurken, Kadın Kolları Başkanlığına Pelin Vural seçildi. İskele'de Amber Uygun da kadın kolları başkanı seçildi.

Girne’de Erbildim kazandı

UBP Girne İlçe Başkanlığı seçimi Bülent Kutay ile İbrahim Erbildim arasında yaşandı. Erbildim oyların bin 57'sini alırken, Bülent Kutay ise 749 oyla genel başkanlık yarışında rakibinin gerisinde kaldı, 30 oy da geçersiz sayıldı. Bu verilere göre; UBP'nin yeni Girne İlçe Başkanı Erbildim oldu.

Ünal, güven tazeledi

UBP'nin Girne Kadın Kolları Başkanlığına ise yine Fatma Ünal seçildi.

Girne’de Fatma Ünal oyların 573'ünü alarak rakibini geride bıraktı.

Kadınlarda 866 oy kullanıldığı ve 43 oyun geçersiz olduğu belirlendi. Oyların 43'ü geçersiz sayılırken, diğer aday Müge Yücetürk, oyların 234'ünü aldı.

UBP Girne Gençlik Kolları Başkanı ise Hüsrev Tancer oldu.

Gazimağusa'da zafer Nahit Öncü'nün

UBP Gazimağusa İlçe Başkanlığı seçiminde zafer Nahit Öncün'nün oldu. Öncü, oyların yüzde 75'ini, Hüseyin Duvarcı ise yüzde 25'ini aldı. İki aday kürsüde birlik beraberlik mesajı verdi.

UBP Gazimağusa Kadın Kolları Başkanlığı seçimi ise ikinci tura kaldı. Yeşim Ünsalan, oyların, 425'ini alırken, Sevim Özdemir, 337 UBP'linin oyunu aldı.

UBP Gazimağusa Gençlik Kolları Başkanlığı’na ise Derviş Bayraktar seçildi.

Üstel: Bu seçimlerin tek kazananı UBP’dir

Başbakan Ünal Üstel, seçimli kongrelerin başarıyla tamamlandığını belirterek, “Bu seçimlerin tek kazananı UBP’dir” dedi. Üstel, 21 Eylül’deki büyük kurultayda da zaferin UBP ve KKTC’nin olacağını vurguladı.

Başbakan Ünal Üstel, dün gerçekleştirilen seçimli kongrelerin büyük bir olgunluk ve demokratik şekilde yapıldığını belirtti.

Üstel, sandıklara giderek oy kullanan tüm üyelere teşekkür ederek, parti içi demokrasinin işlerliğine katkıda bulunduklarını vurguladı.

Üstel, tüm adayları, partiye hizmet aşkı ve çalışma isteğinden dolayı tebrik eden Üstel, seçimleri kazanan tüm kardeşlerine görevlerinde başarılar diledi. Ayrıca, seçimlerin sorunsuz bir şekilde tamamlanmasına katkıda bulunan divanlarda görev alan tüm üyelere teşekkür etti.

Üstel, üyelerin tüm seçim bölgelerinde iktidarın güçlenmesi ve istikrarın sürmesi yönünde açık bir tavır sergilediğini belirtti.

Seçimlerin kaybedeni olmadığını, tek kazananın UBP olduğunu ifade eden Üstel, “Bu seçimlerde zafer partimizindir” dedi.

Kurultay sürecinin devam ettiğini ve 21 Eylül’de yapılacak büyük kurultayda da kazananın UBP ve KKTC olacağını belirten Üstel, iktidarla ve istikrarla yola devam edeceklerini vurguladı.

Parti genel sekterleri Oğuzhan Hasipoğlu da seçimin demokratik bir çerçevede geçtiğini belirterek, kazanan adayları kutladı.