‘Efe’lerin diyarı

Ömer KADİROĞLU

Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele’de önceki gece saat 22.00’den dün sabah 03.00’e kadar süren denetimler kapsamında 3 bin 664 araç sürücüsü kontrol edildi, 957’sine ceza yazılırken, 3 kişi tutuklandı; 89 araç ise trafikten men edildi. Girne’deki kontroller sırasında motosikletli bir sürücü ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya çalışırken yakalandı.

Kaçmaya çalıştığı esnada görevli bir polisi tehlikeye atan sürücü, güçlükle alıkonuldu.

Alkometreye üflemeyi reddeden, polisi tehdit eden motosikletli sürücü elleri kelepçeli de kaçmaya çalıştı. Sürücü güçlükle Girne Polis Müdürlüğüne götürüldü.

Eğlence dönüşü polisin kontrolüne takılan bir başka sürücü de alkollü çıkınca, polis alkol almayan ehliyetli biri ile ayrılabileceği hususunda bilgi verdi. Sürücü güçlükle ikna edilirken, polis yasal işlem başlattı.

Alkol alarak direksiyon başına geçen bir başka sürücü de ‘dur’ ihtarına uymadı, Girne Amerikan Üniversitesi çemberinden tehlikeli sürüş yaparak olay yerinden kaçtı, motosikletli polisler kaçan sürücüyü Ciklos mevkiinde yakaladı.

Gazimağusa’da 764 araç sürücüsü kontrol edildi

Gazimağusa’da trafik ekiplerince yapılan denetimlerde ise, 764 araç sürücüsü kontrol edildi, 358 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, bir araç trafikten men edildi ve bir sürücü de tutuklandı.

Rapor edilen trafik suçları şu şekilde açıklandı:

“88’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, biri alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 10’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 34’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 29’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, biri trafik ışıklarına uymamak, 2’si aracın ışık kurallarına uymamak.”

Girne’de 115 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı

Girne’de yapılan denetimlerde de, işletme izni kurallarına uymadığı tespit edilen bir gece kulübü işletmecisi ve kumarhanede bulunması yasak 39 kişi aleyhinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri denetimlerde ise toplam 755 araç sürücüsü kontrol edildi. Kontrol edilen sürücülerden 249’u çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 32 araç ise trafikten men edildi ve 2 sürücü de tutuklandı.

Rapor edilen trafik suçları şu şekilde verildi:

“115 yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 23 alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, bir sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 4 sürüş esnasında cep telefonu kullanmak bir emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 6 sigortasız araç kullanmak, 7 ışık kurallarına uymamak, 3 tehlikeli sürüş yapmak.”

Güzelyurt’ta 79 sürücüye ceza yazıldı

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimlerde halkın yoğun bulunduğu yerlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekiplerince yapılan denetimlerde ise 795 araç sürücüsü kontrol edildi. Sürücülerden 79’u çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 2 araç ise trafikten men edildi.

Rapor edilen suçlar arasında, “23 yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 2 sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 7 emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 2 sigortasız araç kullanmak” yer aldı.

İskele’de 54 araç trafikten men edildi

İskele’de yapılan denetimlerde ise adına tescilsiz hava tabancası, tabancaya ait gaz tüpü, tabanca kovanı, nişangah ve hava tabancası mermisini tasarruf ettiğini bir kişi ve işyeri kapatma saatine uymayan bir işletmeci aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

İskele’de trafik ekiplerince yapılan denetimlerde ise, bin 350 araç sürücüsü kontrol edildi, 271 sürücü çeşitli suçlardan rapor edildi, 54 araç ise trafikten men edildi.

Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2024, 09:42