Yapay zekayla işlem yapılacak

Filiz SEYİS

Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, mahkemelerin internet sitesinde bütün mevzuat ve kararlara yapay zeka yardımı ile ulaşılabileceğini söyledi.

Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, hedeflerini ve çalışmalarını Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirine anlattı.

Özerdağ, 2007 yılından beridir güncellenmeyen mahkemeler internet sitesinin yapay zeka kullanılarak mobil cihazlara uyumlu kullanabilecek şekilde yeniden düzenlendiğini açıkladı.

Mahkemelerin internet sitesinde bütün mevzuat ve mahkeme kararlarına yapay zeka yardımı ile ulaşılabileceğini aktaran Özerdağ, mevcut sitedeki aramalarda bazı sorunlar olduğunun tespitinin ardından harekete geçtiklerini belirtti. Özerdağ, yeni internet sitesinin arama motorunda yapay zeka yardımı ile arama yapılacağının ve daha faydalı olacağına inandığını da ekledi.

Tüm dünyada mahkeme web siteleri en önemli veri tabanı ve bilgiye ulaşım kaynağıdır. Güncellenen web sitesinin gelişmiş ülke mahkemeleri siteleri ile kıyaslanabilecek seviyede olduğunu kaydeden Özerdağ, “İçerikte de düzenlemeler yapıldı. Çağa uygun bir şekilde web sitemimizi düzenledik.” dedi.

“Bir sonraki adım, kağıt-dosya olmadan mahkeme salonlarında dava yapılmasıdır.” diyen Özerdağ, kağıtsız-dosyasız dava yapılması için 2025 yılını hedef gösterdi ve bunun işlemleri de hızlandıracağını belirtti.

“Uyuşturucu ve aile içi şiddet suçlarına müsamaha yok”

Güncel konulara da değinen Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, uyuşturucu ve aile içi şiddet suçlarında ciddi artış olduğuna dikkati çekti, Mahkemelerin bilhassa uyuşturucu ithal eden veya satan kişilere müsamaha gösterilmediğine vurgu yaptı.

Aile içi şiddet suçlarında da ciddi artış yaşandığını belirten Özerdağ, bu tür suçlara da etkin cezalar verilmesinin kaçınılmaz olduğunun ve bu tür suçlara da mahkemelerin müsamaha göstermeyeceğinin altını çizdi.