Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da geçtiğimiz dün sabah şiddet olayında, Eric Mathie Soh isimli zanlı, aile meselelerine karıştığı gerekçesiyle, isminin baş harfleri L.M. olan kadını tokatladı, bira şişesiyle kafasına vurdu ve defalarca yumruk vurarak ciddi şekilde darp etti. Şikayet üzerine tutuklanan zanlının, ülkemizde 5 yıldır kaçak olarak bulunduğu da belirlendi.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olgular aktarılarak, zanlı hakkında ek süre talep edildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru İnanç Dünki, zanlının, 18 Ağustos 2024 tarihinde saat 01.00 sıralarında, Gazimağusa’da bir apartman dairesinde, ailevi meselelerine karıştığı gerekçesiyle, L.M. isimli müştekinin sol yanağına bir kez tokat vurduktan sonra, bira şişesini kafasına vurduğunu söyledi. Polis, zanlının akabinde kadının vücudunun muhtelif yerlerine defalarca yumruk vurarak ciddi şekilde darp ettiğini açıkladı.

Zanlının, aynı gün tespit edildiğini ve yapılan muhaceret kontrolünde, 2019 yılından itibaren ülkemizde izinsiz ikamet ettiğinin belirlendiğini aktaran polis, soruşturmanın yeni başladığını bildirdi ve mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

