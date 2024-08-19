Elçilik devrede

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, yaşanan elektrik sorununun çözümü için devrede.

Türkiye Elektrik Üretim Anonim Şirketi’nden (EUAŞ) önceki gün Ada’ya gelen Genel Müdür başkanlığındaki 7 kişilik heyet Teknecik Elektirik Santralı’ndaki çalışmalarını sürdürüyor.

Devam eden çalışmalar sonucunda, 8 nolu dizel santral ünitesi bugün aktif hale getirilmesi planlanıyor.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği kaynaklarından alınan bilgiye göre, Büyükelçi Yasin Ekrem Serim’in koordinasyonunda sürdürülen çalışmalar kapsamında, arıza nedeniyle, tüketimin en yüksek (pik) olduğu dönemde ortaya çıkan elektrik açığının giderilmesi amacıyla EUAŞ tarafından 25 MW üretim kapasitesindeki bir mobil santralın daha KKTC’ye gönderilmesi kararlaştırıldı.

Böylelikle, hem 8 nolu dizel santral ünitesi hem de Eylül ayında devreye alınacak mobil santral ile birlikte enerjideki tüketim ihtiyacının karşılanmış olacağı, birçok sektörün etkilendiği kesintilerin en az indirileceği bildirildi.

