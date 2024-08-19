Geriye 5 kaldı

Alacak-verecek meselesi nedeniyle 37 yaşındaki A.Ö.’yü konuşmak bahanesiyle Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir araba satış ve tamir yerine çağıran 7 zanlıdan Cesur Dinç’in ardından Fatih Şimşek de tutuklandı.

A.Ö.’yü darp ettikten sonra oto kaporta boya olarak kullanılan binaya götürerek alıkoyan, aracını çalan zanlılardan 5 kişinin daha arandığı açıklandı.

Soruşturma devam ederken Şimşek dün mahkemeye çıkarıldı. Lefkoşa Kaza Mahkemesinde gerçekleştirilen duruşmada olgular aktarılarak, ek süre talep edildi.

Soruşturmayı yapan polis, olayın 13 Ağustos 2024 tarihinde Hamitköy’de faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana geldiğini söyledi. Polis, Şimşek, Dinç ve 6 kişinin alacak-verecek meselesi nedeniyle A.Ö.’yü iş yerine çağırdıklarını belirtti. Polis memuru, zanlıların tartıştıkları A.Ö.’yü darp ettikten sonra cebindeki LZ 157 plakalı aracın anahtarını alarak soygun suçunu işlediklerini açıkladı. Polis, zanlıların genç adamın bina dışına çıkmasına izin vermeyip, zorla iş yerinin arka kısmında oto kaporta boya olarak kullanılan binaya götürerek alıkoyduklarını söyledi.

Polis, zanlıların, A.Ö.’ye “erkeksen bu arabanın burada olduğunu git birine söyle” demek suretiyle şiddet tehdidinde bulunduktan sonra arabaya koyup Dörtyol bölgesinde bulunan Alpet Petrol istasyonunun yanındaki durağa bırakıtlarını belirtti.

Polis memuru, şikayetin 16 Ağustos 2024 tarihinde yapıldığını, ilk etapta Dinç’in önceki gün de Şimşek’in tespit edilerek tutuklandığını, diğer 5 kişinin ise halen arandığını açıkladı.

Polis memuru, alınacak birçok ifade, incelenmesi gereken birçok kamera görüntüsü ve aranmakta olan şahıslar olduğunu belirterek, zanlının 2 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, hakkında “zorla insan kaçırma, alıkoyma, soygun, şiddet kullanma tehdidi ve ciddi darp” suçlarından soruşturma yürütülen zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

