İlişkiler ele alındı

Yeni atanan Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nda TBMM KKTC Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem, KKTC Dostluk Grubu Üyeleri Şamil Ayrım ve milletvekilleri ile görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nun Prag’a atandığını, yeni Lefkoşa Büyükelçisi’nin Yasin Ekrem Serim olduğunu açıklamıştı.

Yasin Ekrem Serim, Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nda, TBMM KKTC Dostluk Grubu Başkanı ve Konya Milletvekili Orhan Erdem, KKTC Dostluk Grubu Üyeleri İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ile Antalya Milletvekili Kemal Çelik'i bakanlıkta misafir ettiğini bildirdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Serim, “Parlamentolararası diplomasinin KKTC ile ilişkilerimizdeki kilit önemini değerlendirdik. Kıymetli Milletvekillerimize nazik ziyaretleri ve güzel dilekleri için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

