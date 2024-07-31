Zor günler

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta bir yandan elektrik kesintileri, diğer yandan pahalılık halkın günlük yaşamını olumsuz yönde etkiliyor. “Kıyafetten, geziden vazgeçtik, mutfaktan keserek yaşamaya çalışıyoruz” diyen vatandaşlar, et tüketiminin büyük ölçüde azaldığını, yaz sebzelerini almakta dahi zorlandıklarını söylüyor.

Ülkeyi yönetenlerin elektrik sorununun çözümüne ve pahalılığa karşı çare üretmesini isteyen vatandaşlar, gidişatın iyi olmadığını belirtiyor. Vatandaşlar “geçmişte mutfak için aldıklarımızın yarısını dahi alamaz olduk. Maaşlara artış yapmakla olmuyor. Fiyatlar maaşlardan önce ve çok daha fazla artıyor” diyor.

Ne dediler?..

Bülent Denizkıran

“Son iki yılda her türlü harcamalarımızdan kesintiler yaptık. Tüketimini azalttığımız gıdaların başında et vardır. Eskiden 15 günde bir kebap yapardık ancak şimdi ayda bir zor yapıyoruz. Etin dışında tüm genel tüketim maddelerinde de kesintiler yapmak durumunda kaldık. Bu noktada yetkililerden de artık hiçbir beklentimiz kalmamıştır.”

Mehmet Batur

“Son iki yılda her şeyden kısıtlamaya gittik. Piyasada her şey yükselişte olduğu için temel tüketim maddelerin bile kısıtlı almak zorunda kalıyoruz. Tüketimini azalttığımız harcamalarımızın başında mutfak masrafları vardır. Eskiden az para verip çok şey alıyorduk şimdi çok para veriyoruz az şey alıyoruz. Yaşanan bu durumla ilgili düzeleceği umudum vardır.”

Hüseyin Toprak

“Son iki yılda zaruri ihtiyaçlarımız dışındaki tüm harcamalarımızı kestik ve sanırım böyle giderse zaruri ihtiyaçlarımızı da kısacağız. Eskiden aldığımız temel tüketim maddelerinin şimdi çok daha azını alıyoruz. Yetkililerden beklentim halkını refah içinde yaşatmalarıdır. Eğer yapamayacaklarsa gitsinler ve yapabilecek olanlar gelsin.”

Hüseyin Kambur

“Son iki yılda her şeyden kesinti yaptık. Şu anda seçmek zorunda kalıyoruz. Ben 14 yaşında asker oldum, bu günler için mi mücadele ettim? Kullanımını kıstığım temel tüketim maddelerinin başında et vardır. Benim bu yöneticilerden hiçbir beklentim kalmadı.”

Türker Meteci

“Son iki yılda her türlü harcamalarımızdan kesinti yaptık ancak yine görüyoruz ki kemerleri çok daha fazla sıkmamız gerekiyor. Et, süt gibi temel ihtiyaçlarımız kıstık. Bu noktada yetkililerden beklentim ekonomiye biraz daha önem vermeleri ve denetim yapmalarıdır.”

Faik Özkaynak

“Son iki yılda her türlü harcamalarımızdan kesinti yaptık. Alım gücü düştükçe tedbirlerimizi alıyoruz. Mutfak masraflarından, tatilimizden ve hobilerimizden vazgeçtik. Başta et ürünleri olmak üzere tüm temel tüketim maddelerinde belli bir kısıtlamaya gittik. Yetkililerden beklentimiz halkın alım gücünü arttıracak çalışmalar yapmalarıdır.”

Özgül Kalkan

“Son iki yılda her türlü harcamalarımızdan kesinti yaptık ancak en önemlisi de temel tüketim maddelerinde kısıtlamaya gittik. Eskiden aldığımızın yarısını bile alamaz durumdayız. Yetkililerden beklentimiz bu konuda bir çözüm üretmeleridir.”

Serpil Tekol

“ Et başta olmak üzere eskisi gibi temel tüketim maddelerini alamıyoruz. Ben nektarin ve şeftaliyi çok seviyorum ancak çok palaı ve iki üç tane alıyorum. Eskiden çantaları doldurarak alırdım şimdilerde adetle alıyorum. Bu noktada yetkililerden beklentim kalmadı çünkü halkla ilgilenmiyorlar ve sadece kendi koltuklarını düşünüyorlar.”

Ahmet Ünar

“Son iki yılda her şeyden kesinti yapıyoruz. Yiyecekten giyecekten ve gezmelerden çok kısıtlama yaptık. Eskiden birçok ürün alır evimize koyardık.

Şimdi günübirlik alışveriş yapıyoruz ve eskiden aldığımızın çok azını alıyoruz. Bu noktada yetkililerden beklentimiz piyasayı denetlemeleri ve kontrolü sağlamalarıdır.”

Mustafa Hoca

“Son yıllarda her şeyden özellikle mutfak masraflarımızı kısıtlamaya gittik. Market alışverişi dışında da haftada bir dışarı çıkmaya çalışıyoruz ve mümkün olduğunca da uzak yerlere gitmiyoruz. Son zamanlarda sandviç veya karpuz hellim ile geçirdiğimiz öğünlerimiz var. Eskiden kilolarca sebze meyve alırken şimdilerde çok çok daha azını alıyoruz. Yetkililerden ümidimizi kestiğimiz için pek de bir beklentimiz yoktur.”