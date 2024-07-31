Zanlı sayısı 4 oldu

Gönyeli’nin Yenikent bölgesinde 52 yaşındaki Mahmut Özdaş’ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Cevdet Aladağ, Muhsin Aladağ ve Naim Aladağ’ın ardından Davut Görmez de tutuklandı.

Cevdet Aladağ’ın Özdaş’ın çalıştığı şirkette sekreter, Muhsin Aladağ ve Naim Aladağ’ın ustabaşı, Davut Görmez’in ise şirket ortağı olduğu açıklandı.

Aladağ İnşaat şirketiyle ilgili Çalışma Dairesinin de soruşturma yaptığı belirtildi.

Mahkemede olguları aktaran polis, iş kazasının 27 Temmuz 2024 tarihinde saat 11.15 sıralarında Yenikent’te Rahat Sokak üzerindeki inşaat alanı içerisinde meydana geldiğini anımsattı. Polis,

iskele üzerinde sıva işi yaptığı sırada dengesini kaybedip toprak zemine düşen Mahmut Özdaş’ın ağır yaralandığını, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybettiğini söyledi.

Polis, Mahmud Özdaş’ın çalışmakta olduğu Aladağ Traiding inşaat şirketinin sekreteri Cevdet Aladağ, ustabaşı olarak çalışmakta olan Muhsin Aladağ ve Naim Aladağ’ın başkasının ölümüne sebep olma suçundan dolayı tutuklandıklarını belirtti.

Polis, diğer 3 zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek tutukluluk emri alındığını belirtti. Polis, yapılan soruşturma sonucu şirketin ortağı olan zanlının da tutuklandığını belirtti. Polis, meydana gelen iş kazasıyla ilgili Çalışma Dairesinde de soruşturma yapıldığını, bakanlıktan gelecek raporun önem arz ettiğini belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, bir gün süre istedi.

Mahkeme, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.