Girne’deki bir kavşakta bulunan trafik ışıkları çalındı.

Lord's Palace Otel yakınlarında bulunan kavşaktaki trafik ışığı, sabah saat 05.00 sıralarında kimliği belirsiz bir kişi tarafından yerinden sökülerek çalındı.

Bölgedeki bir güvenlik kamerası, şahsın çevreyi gözetledikten sonra harekete geçerek, trafik ışıklarını söktüğü anları kaydetti.

Görüntülerin ardından trafik ışıklarını çalan şahıs polise teslim oldu.

Şahsın çaldığı ve polise getirdiği trafik ışığı Girne Belediyesi Zabıta ekiplerine teslim edildi.

