Ceylan rahat durmadı

Lefkoşa’ya bağlı Haspolat’ta faaliyet gösteren bir iş yerinde üretim müdürü olarak çalıştığı dönemde şirkete ait paraları çaldığı gerekçesiyle tutuklanan Sinan Ceylan hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Zanlı dün ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

İlk etapta 24 bin 140 TL, 600 Euro ve 5 bin 850 sterlin çaldığı gerekçesiyle tutuklanan zanlının, 120 bin TL ve 3 bin 700 sterlin parayı daha şirket muhasebesine yatırmadığı ortaya çıktı.

Ayrıca zanlının 2020 yılında çalıştığı bir başka şirketten de para çaldığı açıklandı.

Soruşturmayı yürüten polis, Haspolat’ta faaliyet gösteren bir iş yerinde üretim müdürü olarak çalışan zanlı Sinan Ceylan’ın 2023-2024 tarihleri arasında şirket adına alınan malzeme ve montaj ücretlerini muhasebeye yatırmadığını, ilgili makbuz ve evrakların üzerinde değişiklikler yaparak, sahtelediğini belirtti.

Polis, zanlının sahte evrakları şirket muhasebesine vererek, 24 bin 140 TL, 600 Euro ve 5 bin 850 Sterlin parayı çaldığını söyledi.

Tüm evraklar inceleniyor

Polis, şikayet üzerine zanlının tutuklandığını, faturaların, makbuzların ve fişlerin emare alındığını ve incelemesinin sürdüğünü dile getirdi. Polis memuru, zanlının 3 kez mahkemeye çıkarılarak, toplam 10 gün tutukluluk emri alındığını anımsattı. Polis, 28 Temmuz 2024 tarihinde şikayetçi konumda bulunan MZA Trading LTD yetkililerinin Demirhan Polis Karakolu'na gelerek yaptıkları geriye dönük tespitlerde zanlının 120 bin TL ve 3 bin 700 sterlin parayı daha şirket muhasebesine yatırmadığını tespit ettiklerini söylediklerini aktardı.

Polis, ayrıca zanlının Alayköy'de faaliyet gösteren Aleko Enterprises LTD çalıştığı dönemlerde hırsızlık suçunu işlediğini, 2020 yılında aleyhinde dosya tanzim edildiğinin belirlediklerini söyledi.

Soruşturma memuru, zanlının 2020 yılındaki suçundan dolayı teminata bağlandığını ancak tüm seyahat belgelerinin polise teslim edilmesine emir verilmesine rağmen yalnız KKTC kimlik kartını teslim ettiğini, TC Kimlik kartını teslim etmeyerek mahkeme emrine riayet etmediğini tespit ettiklerini açıkladı.

3 gün daha tutuklu

Soruşturmanın devam ettiğini, çalınan paraların harcandığı yerlere dair tespitler olduğunu, bunun araştırmasını yapacaklarını belirten polis, 3 gün ek süre istedi.

Zanlının avukatı ise müvekkilinin rahatsızlıkları bulunduğunu belirterek, doktor kontrolünden geçirilmesini talep etti.

Mahkeme, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün daha poliste tutuklu kalmasına ve doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.