Soruşturma bitmedi

Ercan- Gaziköy anayolunda Sadık Özcan Topkayalı’nın ölümüyle sonuçlanan kazaya neden olan Ümit Ilgan dün ikinci kez mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olgular aktarılarak, ek süre talep edildi. Soruşturmayı yürüten polis, kazanın 7 Mart 2023 tarihinde, saat 08.00 sıralarında, Ercan-Gaziköy anayolunun 3-4’üncü kilometreleri arasında meydana geldiğini anımsattı. Polis memuru, Ümit Ilgan’ın yönetimindeki çöp kamyonu ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada anayol üzerinde bulunan Birkayalar petrol önlerine geldiğinde, dikkatsizliği ve anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden sağa tali yola dönüşe geçtiğini söyledi. Polis, sürücünün o esnada anayol üzerinde doğu istikametine doğru seyreden Sadık Özcan Topkayalı yönetimindeki EP 712 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştıklarını anlattı.

Kan örneği sonucu bekleniyor

Polis, kaza sonucu ağır yaralanan EP 712 plakalı araç sürücüsü Sadık Özcan Topkayalı’nın kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbatoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini söyledi.

Polis, araç sürücüsü Ümit Ilgan’dan kan örneği alınıp aynı gün tutuklandığını belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek, zanlının 5 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Talebi değerlendiren mahkeme, zanlının 5 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.