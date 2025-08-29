İlk defası değil

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde “uyuşturucu madde alma ve tasarruf” suçlarından yargılanan iş insanı Cemal Alpcan hakkındaki dava karara bağlandı. Sanık, 5 gram 293 miligram ağırlığındaki hintkenevirini alma ve tasarruf etme suçlarından 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kararda sanığın benzer suçtan sabıkasının olmadığı ağırlaştırıcı etken olarak değerlendirildi. Karar açıklanmadan önce mahkemeye heyeti, savunmanın beyanlarına yer verdi.

Sanık avukatı; müvekkilinin suçunu kabul ettiğini, pişman olduğunu ve özür dilediğini belirtti. Avukat, 30 yaşındaki sanığın genç olduğunu; aile şirketinde inşaat sektöründe önemli sorumluluklar üstlendiğini, tasarruf edilen maddenin miktarının az ve şahsi kullanım amaçlı olduğunu ifade ederek mülayim ceza talep etti.

Savunma beyanlarının ardından karar açıklandı.

Yargıç; sanığın 28 Mayıs 2025 -3 Haziran 2025 tarihleri arasında soruşturma maçlı tutuklu kaldığını ve o tarihten itibaren Merkezi Cezaevi’nde hükümsüz tutuklu olarak bulunduğunu belirtti. Yargıç, sanığın 2024 yılına ait benzeri bir sabıkasının bulunduğunu da söyledi.

Yargıç; sanığı kendi ikrarı, iddia makamının ileri sürdüğü olgular ve emareler ışığında suçlu bulduklarını açıkladı. Ceza takdirinde Yüksek Mahkeme kararlarının dikkate alındığını kaydeden yargıç, uyuşturucu suçlarının toplum sağlığını ve mutluluğunu tehdit eden ciddi ve yaygın suçlar olduğunu vurguladı.

Yargıç, sanığın benzer suçtan sabıkası olmasını ağırlaştırıcı etken olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Tüm lehine ve aleyhine olan hususlar değerlendirildikten sonra yargıç; Cemal Alpcan’ı işlediği uyuşturucu suçundan 9 ay hapis cezasına mahkûm ettiklerini açıkladı.

