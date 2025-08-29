İşlemler sürüyor

Lefkoşa’da Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından ülkede kaçak kaldıkları tespit edilen Joseph Damola Sowemmımu, Tunmise Joseph Ajeıgbe ve Ebenezer Oluwaseun David mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar hakkında 8 gün ek tutuklama emri alınırken, ihraç işlemlerinin başlatıldığı açıklandı.

Polis memuru; 24 Ağustos 2025’te saat 10.00 sıralarında Küçük Kaymaklı Haydar Bey Sokak’ta devri-ye sırasında zanlıların tespit edildiğini aktardı. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde, Sowemmı-mu’nun 23 Eylül 2023’ten itibaren 701 gün, Ajeıgbe’nin 30 Eylül 2024’ten itibaren 328 gün, David’in ise 30 Eylül 2023’ten itibaren 694 gündür KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin belirlendiğini açıkladı. Polis, zanlıların suçüstü tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Polis, 24 Ağustos’ta mahkemeye çıkarılan zanlılar için ilk etapta 3 günlük tutukluluk emri alındığını, bu süre zarfında Muhaceret Şubesinden teyit alındığını ve Sivil Muhaceret Dairesi ile ihraç işlemleri için yazışmaların sürdüğünü açıkladı. Polis, işlemlerin tamamlanmadığını belirterek 8 gün ek tutukluluk talep etti. Mahkeme; zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

