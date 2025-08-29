‘Beni Türkiye’ye gönderin’

Lefkoşa’da birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklanan Suriye uyruklu Alaa Ogel, mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada Güney Kıbrıs’ta yaşayan zanlının Metehan Kara Giriş Kapısı’nın batı kısmında tellerin üze-rinden atlayarak KKTC’ye geçtiği amacının Türkiye’ye sığınmak olduğu açıklandı. Zanlının Türkiye’ye gönderilmeyi talep ettiği belirtildi.

Polis memuru; 26 Ağustos 2025 tarihinde saat 23.00 sıralarında alınan bilgide, Güney Kıbrıs’ta sakin Ogel’in Metehan Kara Giriş Kapısı’nın batı kısmında tellerin üzerinden atlayarak KKTC’ye gizlice giriş yaptığının öğrenildiğini aktardı. Polis, zanlının 27 Ağustos’ta Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını, yapılan muhaceret kontrolünde KKTC’ye herhangi bir giriş-çıkış kaydının bulunmadığının belirlendiğini açıkladı.

Zanlının ilk sorgusunda Türkiye’ye sığınmak amacıyla kuzeye geçtiğini söylediğini kaydeden polis, an-cak yazılı ifade vermediğini belirtti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını; zanlının ülkede yasal bağının bulunmadığını ve kaçma ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkeme; zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

