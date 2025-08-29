Sonucu merak konusu

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’ye bağlı Kalecik köyünde keşif yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan, yapılan araştırma so-nucu işlem yaptırmadan Gazimağusa Akyar Geçiş Kapısı’ndan ülkeye giriş yaptıkları tespit edi-len Andreas Kypriano, Annia Kypriano, Niki Geogoria, Antonis Lourol ve Gregory Geogoria hakkındaki “mülke tecavüz ve rahatsızlık verme” davası da başladı. Bir süredir Askeri Mahke-mede, sınırı ihlal ettikleri gerekçesiyle yargılanan sanıklar dün önce İskele’de, ardından Lefko-şa’da askeri mahkemeye çıkarıldı. İskele Kaza Mahkemesi’nde 2 davadan itham edilen sanıklar aleyhlerine getirilen davaları kabul etmedi.

Mülke tecavüz ve genel rahatsızlık

İddia makamı Başsavcılık adına davayı yürüten kıdemli Savcı Ahmet Özlemler, sanıkları mülke tecavüz ve genel rahatsızlık suçlarından itham etti. Sanıkların tümü aleyhlerine getirilen 2 davayı da reddetti. Sanıkların davaları reddetmesi üzerine Savcı Ahmet Özlemler, duruşma için bir tarih verilmesini ve ilgili tarihte dinlenmek üzere 3 tanığa celp çıkarılmasını talep etti. Mahkeme; da-vanın duruşmaya başlanmak üzere 5 Eylül Cuma gününe ertelenmesine karar verdi.

Akyar Sınır Kapısı’nda keşif yapıldı

Bu arada İskele Kaza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmanın ardından Akyar Sınır Kapı-sı’nda keşif yapıldı. Polisin, sanıkların, avukatların ve savcının eşliğinde inceleme yapan mah-keme heyeti, sınır kapısında 20 dakika süren bir keşif yaptı. Kabinleri inceleyen heyet, güvenlik kameralarıyla ilgili bilgi aldı. Sanıklar araca bindirilerek, yeniden geçiş yaptırıldı ve keşif tamamlandı.