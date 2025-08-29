Milyonlar ‘kül’ oldu

Hamit ER

Gümrük ve Rüsumat Dairesi’nin Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nde bulunan kargo ambarında dün saat 03.30 sıralarında meydana gelen yangın sonucunda milyonlarca lira değerindeki eşya kül oldu. Kaçakçılık birimi tarafından depolanan mallar arasında çok miktarda elektronik sigara, kaçak tütün, alkollü içecekler ve elektronik eşyaların olduğu öğrenildi.

Olay yerinde açıklama yapan Maliye Bakanı Özdemir Berova, ambarın üçte birlik bölümünün tamamen yandığını belirterek, itfaiyenin kısa sürede müdahalesi sonucunda diğer ambarlarda sorun yaşanmadığını söyledi. Kamera kayıtlarının incelenmesi sonrasında yapılan açıklamada ise yangının elektrik kısa devresinden meydana geldiği ifade edildi.

2 saatte söndürüldü

Gümrük ve Rüsumat Dairesi’nin Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nde bulunan kargo ambarında saat 03.30 sıralarında yangın çıktı.

Olay yerine Polis, İtfaiye, Sivil Savunma ve belediye ekipleri sevk edildi. Müdahale eden ekipler, yangını yaklaşık 2 saat süren yoğun çalışmalar sonucu kontrol altına almayı başardı.

Yangın sonucu ambarda bulunan milyonlarca lira değerindeki eşya kül oldu. Kaçakçılık birimi tarafından depolanan mallar arasında çok miktarda elektronik sigara, kaçak tütün, alkollü içecekler ve elektronik eşyaların olduğu öğrenildi.

Kundaklama şüphesi yok

Polis Basın Subaylığı, yapılan incelenmeler sonucunda yangının muhtemel nedeninin elektriksel kısa devre olduğunu açıkladı.

İnceleme kapsamında dış müdahalenin olmadığı belirlendi. Yangınla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Tatar ve Maliye Bakanı Berova yangın yerinde inceleme yaptı

Bu arada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Maliye Bakanı Berova da olay yerine giderek yetkililerden bilgi aldı. İncelemelerin ardından basına açıklama yapan Berova, yangının çıkış nedeni ve zarar gören malların tespitine yönelik soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

İmha edilmek üzere depolanan mallar yandı

Maliye Bakanı Özdemir Berova, itfaiye ekiplerinin sadece üç dakika içinde olay yerine ulaştığını ve yangının çevre binalara sıçramasının önlendiğini belirtti.

Yangın sırasında ambarın bazı bölümlerinde günlük TIR yükleri ve kaçakçılık biriminde imha edilmek üzere depolanan mallar bulunduğunu kaydeden Berova, yangında zarar gören malların listesinin otomasyon sistemi üzerinden tespit edildiğini ve gün sonunda hangi malların zarar gördüğünün netleşeceğini aktardı.

Nöbetçi memur fark etti

Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen) Başkanı Ediz Kanatlı da nöbetçi memurun dikkati sayesinde yangına kısa sürede müdahale edildiğini, daha büyük kayıpların önlendiğini ifade etti. Kanatlı, işlerin aksamaması için çalışanların diğer binalara aktarılmasıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü ve personelin güvenliği için gerekli adımların atılacağını belirtti.