Geçimini böyle sağlıyor

Suna ERDEN

Lefkoşa’da satışa hazır 39 paket uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda tutuklanan

Joewee Koudiou yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı hakkında soruşturma amaçlı 6 gün ek süre alınırken, polis, Koudiou’nun toplam 29 gram ağırlığındaki 39 paket uyuşturucuyu, elektronik posta yoluyla iletişim kurduğu bir şahsın yönlendirmesi üzerine telefonuna gönderilen konuma giderek temin ettiğini açıkladı. Zanlının yine aynı şahsın yönlendirmesiyle çeşitli konumlara bırakmak üzere uyuşturucuyu paketlediği belirtildi.

Polis memuru; 24 Ağustos 2025’te Cürümleri Önleme Şubesi ve Narkotik ekiplerine zanlının tasarrufunda satışa hazır uyuşturucu bulunduğu yönünde ihbar ulaştığını belirtti. Polis, zanlının yaşadığı apartmana gidildiğinde ekipleri görünce elindeki çantayı atarak kaçtığını, yapılan aramada çantanın park halindeki bir aracın altında bulunarak emare alındığını aktardı. Polis, çantada 22 paket halinde toplam 16 gram, apartman su deposu kısmında ise 11 paket halinde 6 gram, satışa hazır hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu açıkladı.

Polis, zanlının kısa süre sonra başka bir apartmanın park yerinde gizlenirken tespit edildiğini, kaçmaya çalıştığı sırada makul kuvvet kullanılarak yakalandığını kaydetti.

Polis memuru; zanlının kaldığı dairede yapılan aramada da elbise dolabında 6 paket halinde 3 gram daha uyuşturucu bulunduğunu söyledi. Zanlının korktuğu için uyuşturucuları atıp kaçtığını söylediğini aktaran polis, maddeleri e-mail aracılığıyla yönlendirme yapan bir şahıstan aldığını ve dağıtacağı yönünde beyanda bulunduğunu kaydetti.

Polis, ele geçirilen maddenin analize gönderildiğini ancak sonuçların henüz çıkmadığını belirtti. Polis, aranan bir şahıs olduğunu, kamera kayıtlarının inceleneceğini ifade ederek, 6 gün ek süre istedi.

Mahkeme; zanlının 6 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

