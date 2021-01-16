İlk doz Tatar’a yapıldı

Sağlık çalışanlarını kapsayan aşılama programı kapsamında dün ilk doz Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a yapıldı. Tatar’ın ardından Başbakan Ersan Saner ve Sağlık Bakanı Ali Pilli de CoronaVac aşısı oldu.

Aşı olduktan sonra açıklama yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dünyada aşı sıkıntısı yaşandığına değinerek, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile ülkeye gelen 20 bin aşıyla Kuzey Kıbrıs’ta aşılamanın başladığını kaydetti.

Tüm halkın aşılanması ve tekrar normal hayata dönülmesi için büyük bir fırsat yakalandığını belirten Tatar, “Bu aşıları bize büyük bir özveri ve fedakârlıkla, belki biraz da kendi halkından tasarruf ederek gönderen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya ve tüm Türkiye Cumhuriyeti hükümetine teşekkür etmek istiyorum” dedi.

KKTC’nin Covid-19 ile müstesna bir mücadele verdiğini ifade eden Tatar, komşu ülkelere göre olağanüstü bir başarı yakalandığını anlattı.

İş hayatında büyük sıkıntılar yaşandığını ancak sağlığın en iyi şekilde korunduğunu anlatan Tatar,

halka salgın süresince gösterdikleri özveri ve duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.

Sağlık Bakanı ve tüm sağlık çalışanlarına da teşekkür eden Tatar, “Bu mücadelenin sonucunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hak ettiği yeri yakalayıp yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Aşı başarılıdır

Tatar, bir an önce, sevkiyata ve Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı aşı planlamasına göre tüm halkın aşılanmasını temenni etti.

Tatar’ın konuşmasının ardından Sağlık Bakanı Ali Pilli de aşıların ülkeye hayırlı olmasını dileyerek, herkesin aşı olması için gereken her türlü tedbiri alacaklarını söyledi.