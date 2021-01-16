Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Beyarmudu köyünde, önceki gün film sahnelerinde görmeye alıştığımız bir olay yaşandı.

Hakkında dedikodu çıkarıldığını iddia eden 41 yaşındaki Serdar Tığrak, babasına ait av tüfeğini alıp köy kahvehanesini bastı.

Serdar Tığrak’ın, av tüfeğinin fişeklerini masaya vurup, kahvehane işletmecisine yönelik, “Ölümüne Ersoy ağabey” dediği ileri sürüldü. Tığrak “Kanunsuz patlayıcı madde” suçlamasıyla dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkemede söz alan zanlı, “Böyle bir şey yaptığıma inanamıyorum, çok özür dilerim” diyerek pişmanlığını dile getirdi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran Dörtyol Karakolu’nda görevli polis memuru Salih Fidan Ersan, zanlının, 14 Ocak 2021 tarihinde, saat 18.00 sıralarında, hakkında dedikodu çıkarıldığı gerekçesi ile babasına ait av tüfeği ve fişeği alarak köy kahvehanesine gittiğini söyledi. Polis, zanlının, fişeği masanın üzerine sert şekilde vurarak, işletmeciye yönelik; “Ölümüne Ersoy ağabey” dediğini ifade etti. Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlının, uygun teminata bağlanmasını talep etti.

Böyle bir şey yaptığıma inanamıyorum

Mahkemede söz alan zanlı, “Böyle bir şey yaptığıma inanamıyorum, çok özür dilerim” diyerek pişmanlığını dile getirdi.

Huzurundaki şahadet ve zanlının beyanlarını değerlendiren Yargıç Dilşah Karayel, zanlının, 5 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin, 100’er bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.