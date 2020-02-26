‘Vay başım’

Suna ERDEN

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Ekipleri’nin 26 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirdiği operasyonda ele geçirilen satışa hazır paketlenmiş 130 gram hintkeneviri ve 25 bin TL değerinde eski eser bulundurma suçlarından yargılanan Fikret Behzat (53) hakkındaki dava dün karara bağlandı. Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, 5 yıl hapse mahkûm edildi. Sanık hakkındaki kararda uyuşturucu maddenin miktarı etkili oldu.

Kararda öncelikle olgular aktarıldı. Narkotik polisinin 26 Mayıs 2018 tarihinde Girne’de yurt dışında yaşayan bir şahsın evine operasyon düzenlediği, 18 paket halinde 130 gram uyuşturucu ele geçirildiği belirtildi. Operasyonda Salih Arıdağ, Fikret Behzat ve Abdurahman Bahar’ın tutuklandığı, ayrıca evin salonundaki masa üzerinde de bir miktar daha uyuşturucu bulunduğu kaydedildi. Yapılan soruşturmada baskın yapılan evin Fikret Behzat isimli sanığın bir tanıdığına ait olduğu, kalması için Salih Arıdağ’a geçici olarak verdiği belirtildi.

Sanık Behzat’ın cep telefonunda inceleme yapıldığı, eski eser fotoğrafları tespit edilmesi üzerine polisin bu yönde de araştırma yaptığı ifade edildi. Yapılan araştırma sonucu sanığın annesinin Kozanköy’deki evine 8 parça eski eser sakladığının belirlendiği belirtildi.

Soruşturmanın ardından sanığın yargılanmak üzere teminata bağlandığı, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı kaydedildi.

Ayrı kapılardan gittiler

Sanık hakkındaki kararı okuyan Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad, Fikret Behzat’ın dava aşamasında uyuşturucu suçlamalarını kabul etmediğini söylediğini belirtti. Kürşad, yapılan incelemeler sonucu sanığın uyuşturucunun ithal edildiği 25 Mayıs tarihinde Arıdağ’ı Lefkoşa’da Ledra Palace Sınır Kapısı’na bıraktığını, akabinde kendisinin de Metehan’dan güneye gittiğini söyledi. Kürşad, sanık Arıdağ’ın ifadesinde güneye gitmezden önce bir döviz bürosundan bin 600 Euro aldıklarını daha sonra Rum kesimine geçip uyuşturucu aldığını söylediğini aktardı.

Yargıç, sanık Behzat’ın ise Rum tarafında alışveriş yapmak için gittiğini söylediğini belirterek, incelenen telefon dökümlerinde Fikret Behzat ile Salih Arıdağ arasında güneye gitmeden önce ve gittikten sonra toplam 18 kez arama yapıldığının belirlendiğini söyledi. Kürşad, Arıdağ’ın ifadesinde uyuşturucu aldıktan sonra Girne’ye götürdüğünü, kaldığı evde sanık Behzat ile paketlediklerini söylediğini aktardı.

Paketler üzerinde yapılan incelemede sanıklara ait parmak izi tespiti yapılmadığını kaydeden Yargıç, bu hususun tek başına suçu ortadan kaldıracak yeterli bir neden olmadığını ifade etti.

Kürşad, incelenen telefon dökümleri, ithalin yapıldığı gün sanık Arıdağ ile Behzat’ın ayrı ayrı lefkoşa’ya gittiklerini ve ayrı kapılardan güneye geçtiklerini, öncesinde ve sonrasında birçok telefon görüşmelerinin olduğunu belirtti.

Birlikte paketlediler

Kürşad, alınan uyuşturucunun Girne’ye götürülüp paketlendiğini sanık Behzat’ın evdeki uyuşturucudan haberi olmadığını söylediğini ancak bu beyanına itibar etmediklerini söyledi.

Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad, davayla ilgili tüm emare ve olguları titizlikle incelediklerini, sanığın güneyden Salih Arıdağ tarafından ithal edilen 130 gram hintkenevirini tasarruf ettiğine, fiziki korumaya aldığına, paketlenmesine yardım ettiğine bulgu yapıp, yargılandığı uyuşturucu tasarrufu suçundan mahkûm ettiklerini açıkladı.

Kürşad, sanığın cep telefonunda bulunan eski eserlerin izinin sürülmesi üzerine ise annesinin Kozanköy’deki evinde bulunan 25 bin TL değerindeki 8 parça eski eseri tasarruf ettiğine de bulgu yaptıklarını söyledi. Kürşad, sanığa ceza verirken uyuşturucu maddenin miktarını, saklanmasına yardım etmesini, Salih Arıdağ ile birlikte hareket edip ithal aşamasında katkısı olduğunu ifade ederek, 5 yıl hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.