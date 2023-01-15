‘İmza’ oyunu

Haspolat’ta faaliyet gösteren Altuncuoğlu Gıda isimli iş yerinden 773 bin TL değerinde toptan meyve-sebze satın alan Nazım Arslan ve Mehmet Deniz, ödemeyi çekle yaptıktan sonra sahtekarlığa başvurdu. Firmaya verdikleri 6 çekin bozdurulmasını önlemek için tek imzadan çift imzaya çıkaran zanlılar şikayet üzerine gözaltına alındı. Zanlılar dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Polisin duruşmada aktardığı bilgilere göre; Nazım Arslan ve Mehmet Deniz 2022 yılı Kasım ayı içerisinde Haspolat’ta faaliyet gösteren Altuncuoğlu Gıda isimli iş yerinden 773 bin TL değerinde toptan meyve-sebze satın aldı. Zanlılar ödemeyi tek imza ile bozulabilen 6 adet çekle yaptı. Ürünleri alan zanlılar gıda firmasına verdikleri çeklerin bozdurulmasını önlemek için tasdik memuruna gidip çeklerin çift imza ile bozdurulabileceğine dair beyanname hazırladı ve bankaya ibraz etti. Böylelikle zanlılar hem ürün almış oldu hem de çeklerin bozdurulmasını önledi.

Sahtekarlıkla mal temin eden zanlılar 13 Ocak 2023 tarihinde yapılan şikayet üzerine tutuklandı.

Sorgulanan zanlılardan Nazım Arslan, ifadesinde Mehmet Deniz’in söz konusu konuyla ilgili bilgisi olmadığını söyledi.

Mahkemeye çıkarılan zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep eden polis, Mehmet Deniz’in suçla bağı olup, olmadığının araştırılacağını belirtti.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını, Nazım Arslan’ın verdiği gönüllü ifadesinin araştırılacağını söyleyerek, zanlıların üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.