Çılgın Rum kano ile gündem oldu

Aşırı yağışlar Güney Kıbrıs’ta da etkili oldu. Kıbrıs’ın genelini etkisi altına alan yoğun yağışlar Güney Kıbrıs’ta su baskınlarına sebep olurken, Trodos’a giden yollar yoğun kar yapışı nedeniyle kapandı.

Rum haber sitelerinde yer alan bilgilere göre; yağışlardan en fazla Gazimağusa, Paralimni, Protaras ve Ayia Napa etkilendi.

Sağanak yağış sebebiyle yolları ve bazı ev ve işyerlerini su bastı, Rum İtfaiyesi 200’den fazla çağrıya yanıt verdi. Haberlerde Trodos zirvesi ve eteklerine yoğun kar yağışının sürdüğü, Trodos’a giden tüm yolların ise kapandığı vurgulandı.

Haber siteleri, iki şahsın Protaras bölgesinde sel sularında su kayağı ve kano yaptığı görüntüleri de okuyucusuyla paylaştı.

Yağmur sularıyla birlikte yoları kaplayan çamur kırmızı bir görüntü ortaya çıkmasına neden oldu.

Bu arada Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris, yağıştan en çok etkilenen bölge olan Gazimağusa ilini ziyaret etti.

Ardından İçişleri Bakanı başkanlığında, Paralimni Belediye Başkanı Theodoros Pyrillis, belediye meclis üyeleri, Gazimağusa Kaymakamlığı, İtfaiye, Sivil Savunma ve Polis temsilcilerinin katıldığı toplantı düzenlendi. Toplantının ardından açıklama yapan Nuris, yağmur sularından dolayı evde veya yolda mahsur kalan 35 kişiye yardım edildiğini belirtti.