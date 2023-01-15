Ekipler seferber

Hüseyin ÇİÇEK

Aşırı yağışlar sonrası görmeye alışık olduğumuz manzaralar dün de değişmedi, Gazimağusa’nın birçok bölgesi 30 dakikada yağmur sularına teslim oldu. Kentteki kanalizasyon kazı çalışmaları nedeniyle birçok bölgede yollar çöktü, aşırı yağışlardan kaynaklı biriken sular yolların kapanmasına yol açtı.

Göle dönen yollarda birçok araç mahsur kalırken, itfaiye ve sivil savunma ekipleri yardıma koştu.

Özellikle Gülseren bölgesinde yolların görünümü adeta ünlü Venedik şehrini andırdı. Gazimağusa’da dün su baskınlarına karşı bir kriz masası oluşturuldu.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ekipleri, Gazimağusa Büyük Sanayi Bölgesi ve Maraş Köşe Kahvesi bölgesinde su tahliyesi yaptı, ayrıca yolda kalan araçlara müdahalede bulundu

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, aşırı yağıştan etkilenen Taşlıca-İskele bölgesinde de Sivil Savunma İskele Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından su tahliyesi çalışmaları gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Kurulu acil olarak toplandı

Gazimağusa’da aşırı yağışlar nedeniyle oluşan sorunların çözümü için İlçe Emniyet Kurulu, Gazimağusa Kaymakam Vekili Ertuğrul Toroslu başkanlığında acil olarak toplandı.

Toplantıya Gazimağusa Kaymakam Vekili Ertuğrul Toroslu, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Sivil Savunma Gazimağusa Bölge Müdürü Atilla Samur, Gazimağusa İtfaiye Amiri Hasan Tuğaç, 4’üncü Piyade Alayı Komutanı Ömer Bulut, Gazimağusa Belediyesi Asbaşkanı Hüseyin Manik katıldı.

Toplantıda yağışlardan olumsuz etkilenen vatandaşların şikayetlerini 185 numaralı telefon hattından Gazimağusa Belediyesi’ne bildirmeleri yönünde karar üretildi.

Gazimağusa Kaymakam Vekili Ertuğrul Toroslu toplantıda yaptığı konuşmada, yağışlar nedeniyle oluşan olumsuzlukların giderilmesi için polis, itfaiye, Sivil Savunma ve belediye ekiplerinin eş güdüm halinde çalışmasının önemli olduğunu belirtti.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay da, mağduriyet yaşayan kent halkı için polis, itfaiye ve Sivil Savunma’nın mevcut ihbar hatlarının yanında Gazimağusa Belediyesi’ne ait 185 ihbar hattının şikayetler için faaliyette olduğunu belirtti. Uluçay, yaşanan krizin tek elden yürütülebilmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Sağanak yağışlar sürecek

Bu arada Meteoroloji Dairesi internet sitesindeki verilere göre, sağanak yağışların 3 gün devam etme olasılığının yüksek olduğu, bu yüzden meydana gelebilecek su baskını ihbarlarına karşılık, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı tarafından gerekli hazırlıkların yapıldığı vurgulandı.

Ülkede kötü hava şartlarının devam etmesi nedeniyle Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ekiplerinin hazır bekletildiği, ihtiyaç duyulduğu anda ALO 101 Acil Durum hattından vatandaşların 24 saat ihbarda bulunabilecekleri kaydedildi.

En fazla yağış Salamis’e düştü

Öte yandan Meteoroloji Dairesi, dün sabah saat 08.00 itibarı ile son 24 saatte gerçekleşen yağışların miktarını ve bölgelere göre dağılımı açıkladı. En fazla yağış metrekareye 76 kilogram ile Salamis’e düştü.

Daireden yapılan açıklamaya göre, metrekareye düşen yağış Salamis’te 76, Çayırova’da 59, İskele’de 54, Mehmetçik’te 50, Gazimağusa’da 47, Çayönü, Beyarmudu’nda 43, Geçitkale’de 42, Gönendere, Akdoğan’da 37, Esentepe’de 27, Mallıdağ, Beylerbeyi, Alevkaya’da 25, Serdarlı, Vadili’de 23 kilogram olarak ölçüldü.

Diğer bölgelerde ise 0,1 kg/m² ile 19 kg/m² arası yağış kaydedildi.