İhbar etkili oldu

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da operasyon gerçekleştiren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, toplam 57 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Polis operasyonda Metin Dağaşan ve Başar Şemi Biren isimli iki kişiyi tutukladı. Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Erkan Çelik, mahkeme huzurunda bulunan zanlılardan Metin Dağaşan’ın evinde yapılan arama sonucu, yatak odasında, 50 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

Çelik, zanlılardan Başar Şemi Biren’in aracında tespit edildiğini ve üzerinde yapılan aramada 7 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu, evinde yapılan aramada ise dolabında bir adet tabanca bulunduğunu açıkladı. Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendirne nöbetçi Yargıç Mine Gündüz, zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.