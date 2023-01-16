İkramiye Lefkoşa’ya çıktı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 15 Ocak 2023 tarihli Devlet Piyangosu çekildi. Çekilişte 500 bin TL'lik büyük ikramiye "28236" numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet Lefkoşa bayisi Altan Paşa tarafından satıldı.
30 Ocak 2023 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 500 bin TL olacak. Bilet fiyatı 50 TL olarak, 16 Ocak 2023 tarihinden itibaren satışa sunulacak.
İşte şanslı numaralar
500,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
28236
40,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
44254
15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
04004
55389
5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
10793
24873
2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
03631
40011
43121
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
05386
29089
54261
62195
63094
750 TL İkramiye Kazanan Numaralar
09149
14660
15647
26156
33958
36686
37893
38962
65764
79279
250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
07819
24035
25384
35931
36438
40684
46766
49886
52046
54401
62501
64822
65405
67060
75101
500 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
Son 3 Rakamına Göre 150 TL İkramiye Kazanan Numaralar
208
224
Son 2 Rakamına Göre 100 TL İkramiye Kazanan Numaralar
39
82
Son 1 Rakamına Göre 50 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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