İkramiye Lefkoşa’ya çıktı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 15 Ocak 2023 tarihli Devlet Piyangosu çekildi. Çekilişte 500 bin TL'lik büyük ikramiye "28236" numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet Lefkoşa bayisi Altan Paşa tarafından satıldı.

30 Ocak 2023 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 500 bin TL olacak. Bilet fiyatı 50 TL olarak, 16 Ocak 2023 tarihinden itibaren satışa sunulacak.

İşte şanslı numaralar

500,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

28236

40,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

44254

15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

04004

55389

5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

10793

24873

2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

03631

40011

43121

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

05386

29089

54261

62195

63094

750 TL İkramiye Kazanan Numaralar

09149

14660

15647

26156

33958

36686

37893

38962

65764

79279

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

07819

24035

25384

35931

36438

40684

46766

49886

52046

54401

62501

64822

65405

67060

75101

500 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

Son 3 Rakamına Göre 150 TL İkramiye Kazanan Numaralar

208

224

Son 2 Rakamına Göre 100 TL İkramiye Kazanan Numaralar

39

82

Son 1 Rakamına Göre 50 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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