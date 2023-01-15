Öfke dorukta

Elektrik Kurumu’na ait Teknecik Santralinde 60 megawat üretim yapan buhar türbini ve 34 megawatlık 2 dizel jeneratörünün dün devre dışı kalması nedeniyle ülke genelinde yoğun kesintiler yaşandı.

Toplamda 94 megawat enerji eksikliği yaşandığı için kesinti yapmak zorunda kalan Kıb-Tek, yaklaşık 150 megawat enerjiyi de AKSA’dan alıyor.

Yağışlı ve soğuk havada elektriksiz kalan vatandaşlar sosyal medya paylaşımlarında yetkililere ağır eleştirilerde bulundu. Bazı aileler mum ışığında sınavlara hazırlanan gençlerin görüntülerini yayınladı.

Bazıları da Diyalog gazetesini arayarak, dert yandı, yetkililerin elektrik sorununa çözüm bulmasını istedi.

Ülkenin karanlığa gömülmesi halktan sert tepki görürken, yetkililerin sessizliği dikkat çekti.

Üretim çıkmaza girdi

Elde edilen bilgilere göre; dünden itibaren Teknecik Santrali’nde devre dışı kalan ünite sayısı 3’e yükseldi.

Teknecik Elektrik Santrali’ndeki son duruma bakıldığında şu anda biri buhar, diğeri dizel üretim sistemi devre dışı kaldı.

Dizel ünitelerden bir diğerinde ise tamamlanan turbo bakımın ardından, henüz iş teslimi yapılamadı ve garanti süreci başlatılamadığı için devre dışı. Havanın kapalı ve yağmurlu olması sebebiyle güneş enerjisi sistemlerinin üretimleri de minimuma düştü.

Dikelya Elektrik Santralinin emisyon limitlerini aşması gerekçesiyle kapatılmasının akabinde, fazla kapasite olmadığı için Güney Kıbrıs’tan da elektrik alınamadı.

Dönüşümlü kesintiler dün de sürdü

Kıb-Tek,enerji açığını kapatmak için yaklaşık 150 megawat enerjiyi de AKSA’dan alırken, dün de 17.00 ile 22.00 saatleri arasında ülke genelinde birer saatlik dönüşümlü kesinti yaptı.

Karanlıkta kalan, mumla aydınlanıp, battaniyeyle ısınan vatandaşlar, gerek Diyalog’u arayarak gerekse sosyal medya hesaplarından tepkisini ortaya koydu.

Her kış aynı sorun

Girne’ye bağlı Ozanköy sakinlerinden Aydın Taşbaş, Diyalog gazetesine ulaşarak, kesintilerden dolayı ailece yaşadıkları mağduriyeti paylaştı.

Havanın en soğuk olduğu günlerde kesinti yapıldığını ifade eden Taşbaş, “Her kış aynı sorunu yaşıyoruz. Karanlıkta kaldığımıza mı yoksa soğuktan donduğumuza mı yanayım” dedi. Yetkililerin yıllardır elektrik sorununu çözemediğini ifade eden Taşbaş, Kıb-Tek’in giderek sorun çıkaran bir kurum haline dönüştüğünü ifade etti.

Çocuklara reva mı bu?

Yücel Dolmacı isimli vatandaş ise yaşanan durumu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ortaya koydu.

Torununun mum ışığında sınava hazırlandığını belirten Yücel şu ifadeleri kullandı:

“Sene 2023, torunum matematik imtihanına çalışıyor, durumun özeti…”