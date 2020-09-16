Esnafın ağzını bıçak açmıyor 

Ömer KADİROĞLU

Coronavirüs salgını sonrasında binlerce üniversite öğrencisinin adayı terk etmesinin yanı sıra, alınan önlemler çerçevesinde turistlerin adaya gelişlerinin durdurulması tüm sektörleri olumsuz yönde etkiledi. Özellikle küçük esnaf iflas noktasına geldi. Diyalog’a konuşan dükkân sahipleri, zararına satış yapmalarına rağmen müşteri bulamamaktan yakındı.

Lefkoşa’nın tarihi Arasta çarşısındaki esnaf “savaş yıllarında bile bu kadar kötü olmamıştık” derken, Dereboyu, Metropol Yolu ve Yeni Kent Belediye Yolu üzerindeki bazı iş yerlerinin kepenk indirdiği görüldü. Açık olan dükkan sahipleri ise kira ve elektrik giderlerini karşılamakta zorlandıklarını söyledi.



Esnaf ne dedi…?

Özkay Ertayfur

“Arasta bölgesinde 14 yıllık esnafım. Şu anda çok kötü günler yaşıyoruz. Yerli halk bu bölgeye zaten uğramıyordu, şimdi turistler ve öğrenciler de gidince burada büyük bir sessizlik oldu. Burada birçok esnaf dükkânını kapatmayı planlıyor. Biz günde 50 kilo döner takıyorduk şimdi 5 kilo yapıypruz. Evde oturmaktansa işçilerimize destek olabilmek ve dükkân giderlerini karşılayabilmek için gelip açıyoruz. Kapılar açılmadan önce yine sıkıntılar yaşıyorduk. Kapılar açılınca biz bölge esnafı olarak rahat bir nefes almıştık. Şu anda yine eski durumumuza geldik. Lokmacı sınır kapısını açmazlarsa burada çok daha kötü günler bizleri bekliyor. Bu bölge esnafının nabzını tutmak için bir tek siyasi dışında kimse gelmedi. Arasta bölgesi için bir önlem alınmazsa çok daha kötü günler bizi bekliyor.”

Cemaliye Bağcıoğluları

“20 yıldır Arasta bölgesinde esnafım ve şu anda çok zor bir süreçten geçiyoruz. Pandemi nedeniyle işlerimiz tamamen bitti. Bu süreci atlatabilecek miyiz, ne kadar daha direnebiliriz bilemiyoruz. Özellikle sınır kapısının kapanması işleri tamamen bitirdi. Bu salgın herkesin maddi durumunu etkilemekle birlikte ülke ekonomisini de ciddi oranda bozdu. Kampanyalar yaparak ayakta durmaya çalışıyoruz. Arasta esnafı turiste hitap ettiği için çok kötü bir durumdadır. Bu durum böyle devam ederse durabildiğimiz kadar ayakta durmaya çalışacağız.”

Sedat Reis



“Arasta bölgesinde işler bitmiş durumdadır. Turistler ve öğrenciler vardı onlara satış yapıyorduk ancak bu yıl onlar da yok. Bu nedenle işlerimiz tamamen bitti. Lokmacı Sınır Kapısından büyük oranda rum geçiyor ve bizlerden alışveriş yapıyordu ancak pandemi nedeniyle kapı kapanınca Arasta’da büyük bir sessizlik oldu. İşlerimizin kötü gidişatı nedeniyle biz de dâhil birçok iş yeri kapısına kilit vuracaktır. Arasta bölgesi için bir önlem alınmaz bir çözüm üretilmezse bu bölge kısa süre içerisinde terk edilmiş bir hale gelecektir.”

Samet Gölgesiz

“Arasta bölgesinde esnafım ve şu anda çok kötü günlerle mücadele ediyoruz. İşler tamamen durmuş durumdadır. Sınır kapısının kapanması, turist ve öğrencilerin olmaması nedeniyle kötü bir duruma düştük. Bizlere alışverişe gelen tek kişiler yakın çevremizdir. Gelirlerimiz giderlerimizi karşılamaz durumdadır. Bu süreç böyle devam ederse Arasta bölge esnafının beşte üçü dükkânını kapatmış olacaktır. Bu bölge için acil bir önlem alınması gerekiyor.”

Zahide Baran

“Arasta ’da iş yok ve esnaf kan ağlıyor. İşlerimiz bitmiş durumdadır. Burada birçok esnaf dükkânını açmıyor. Sınır kapısı kapandı, turist ve öğrenci gelmiyor bu nedenle esnaf perişan bir durumdadır. Bölgeyi ziyaret eden siyasiler ‘sabır, düzelecek’ diyor ancak dayanacak gücümüz kalmadı. Turistik bir bölge olduğumuz için pandemi nedeniyle alınan önlemlerle bölge esnafının işleri bitirildi. Yerli halk burada alışveriş yapmaya gelmiyor. Arasta bölgesini turist, öğrenci ve Güneyden gelenler ayakta tutuyordu ancak şu an esnaf tüm gün siftah yapamayıp bir birinin yüzüne bakıyor. Arasta’da şu an hâkim olan sessizlik devam ederse çok daha kötü günlerle karşılaşacağız.”

Ömer Cabacaba

“Arasta bölgesinde satış bitti. Aylardır kimse siftah yapmamakla birlikte birçok esnaf dükkânını bile açmaktan vazgeçti. Bu bölge esnafını ayakta tutan turistler ve güneyden gelen Rumlardı. Bu nedenle bölge esnafı sıfırlanmış durumdadır. Arasta’da çok büyük bir sessizlik var ve bu devam ederse çok daha kötü olacağız. Arasta için hem mal sahipleri kiralarda hem de devlet ve belediye aldığı vergilerde biraz anlayışlı davranmazsa çok iş yeri kapanır. Savaş döneminde dâhil bu çarşı bu hale düşmemişti. Halk da geçim siyasiler ise seçim derdine düştü. Halkın da esnafın da işi Allah’a kaldı.”

Beliz Gençsu

“Yenikent bölgesinde esnafım. pandemi öncesi ile şimdiki durumu kıyaslayacak olursak işlerimizde ciddi bir düşüş söz konusudur. Şu anda indirim kampanyaları yaparak ayakta durmaya çalışıyoruz ve kampanyaya ilgi olsa da ne yazık ki eski tempoyu yakalayamıyoruz. İnsanlar psikolojik olarak sıkıntı içinde olduğundan pek fazla alışveriş yapma hevesi kalmamıştır. Salgın atlatılırsa hem insanlar hem de esnaflar rahat bir nefes alabilecektir.”

Bertuğ Murat

“Piyasadaki daralma nedeniyle biz esnaflar da kampanyalar yaparak hem halka yardımcı olmaya hem de işlerimizin devamlılığını sağlamaya çalışıyoruz. Kampanyalar devam etse de yeni aya girilmiş olmasına rağmen vatandaşım alım gücünün düşmüş olması nedeniyle bir hareketlilik söz konusu değildir. Kapalılık süreci sonrasında açılımlar oldu ve ilk aylarda işlerimizde bir hareketlilik vardı ancak o hareketlilik şu an yok. Çıkan vakalar nedeniyle insanlar bir tedirginlik içerisindedirler. Biz mağazalarımızda önlemler alsak da halk korkuyor ve alışverişe çıkmıyor. Haliyle bu da işlerimize yansıyor.”