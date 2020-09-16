‘Sıkıntı yok’

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Covid-19 vakalarının Pandemi Merkezi ve tamamen izole edilmiş bazı bölümlerde tedavilerinin sürdüğünü, diğer hastalarla ilgili ise hastanede herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını belirterek, “Halkımız gönül rahatlığı ile Burhan Nalbantoğlu’ndan hizmet alabilir” dedi.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Son günlerde hastane ile ilgili yapılan olumsuz yorumlara değinen Pilli, Covid-19 vakalarının Pandemi Merkezi ve tamamen izole edilmiş bazı bölümlerde tedavilerinin sürdüğünü, Covid dışı olan vakalarla ilgili hastanede herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını vurguladı.

Dr.Burhan Nalbantoğlu’nun sadece Covid-19 vakalarının bakıldığı bir hastane gibi gösterilmeye çalışıldığını belirten Pilli, bu söylemlerin tamamen maksatlı olduğunu, hastanenin tam donanımlı bir şekilde hizmet vermeye devam ettiğini dile getirdi.

Pilli, Covid-19 vakalarının tomografilerinin dahil Pandemi Merkezi’nde bulunan ayrı bir tomografi cihazıyla çekildiğini ve Covid-19 dışı vakalar için gerekli tüm koşulların sağlandığını belirterek, halkın Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nden sağlık hizmeti almasında herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını ve herkesin gönlünün rahat olması gerektiğini dile getirdi.



Ayrıca esnafı ziyaret ederek, dışarıda alınan kurallara uyulup uyulmaması konusunda incelmelerde bulunduğunu belirten Pilli, halkın ve iş yerlerinin kurallara uyduğunu gözlemlediğini kaydetti.

Yasa konusunda ivedi dönüş bekliyoruz

Sağlık Bakanı Pilli, Bulaşıcı Hastalıklar Değişiklik Yasası’nın Meclis’te görüşüldüğünü, Perşembe günü 3’üncü okunmasının ardından, onaylanacağını belirtti. Pilli, Cumhurbaşkanının onayından geçerek, Resmi Gazete’de yayınlanacak yasa konusunda Cumhurbaşkanının hassasiyet göstereceğinden emin olduklarını söyledi. Pilli, Pazartesi günü Cumhurbaşkanından ivedi bir dönüş beklediklerini söyledi.

Gelecek haftadan itibaren yasa çerçevesinde denetimlerin sıkılaşacağını belirten Bakan Pilli, şunları kaydetti;

“Denetimleri sıkılaştırmakta kararlıyız ancak amacımız insanlara ceza kesmek değil, halkın sağlığını korumaktır. Sağlık Bakanlığı olarak halkımızın sağlığını korumak için var gücümüzle çalışmaya devam etmekteyiz. Kurallara uymayanlarla ilgili cezaların uygulanmasında kararlıyız. Tüm dünyada vakalar artış göstermektedir. Gerekmedikçe yurt dışına ve Güney Kıbrıs’a gidilmemesi, 65 yaş üstünde olanlar ve kronik vakaların kalabalık ortamlarda bulunmaması, maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını uyulması önem arz etmektedir. Önümüzdeki günlerde rastgele testler artarak devam edecektir. Pozitif vakalarla ilgili temaslı takip ekibimiz aralıksız çalışmaya devam etmektedir. Tüm sağlık çalışanları da özveri ile salgın sürecinde çaba sarf etmeye devam etmektedir.

Kurallara uymaya devam ettiğimiz sürece bu salgını hep birlikte atlatacağımızdan, duyarlı halkımızın bizlere destek vereceğinden kuşku duymamaktayım.”