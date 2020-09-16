Güneyde 6, Kuzeyde 21 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 2 bin 2, Güney Kıbrıs’ta ise 3 bin 157 test yapıldı. Kuzeyde 21, güneyde 6 yeni vaka tespit edildi. Kuzeyde toplam vaka sayısı 628, güneyde bin 540’a yükseldi.

Bu arada 1 Temmuz açılımının ardından ilk kez bir hasta dün itibari ile yoğun bakıma alındı.

Hastanın 49 yaşında erkek bir şahıs olduğu, kronik bir hastalığı olmadığı belirtildi.

Kuzeyde yeni saptanan vakalardan 12'sinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları oldukları, bu süre içerisinde gözetim altında tutuldukları, 9 kişinin ise yerel vaka olduğu açıklandı.

Bir hasta yoğun bakıma alınırken, tedavisi tamamlanan 8 kişi ise dün hastaneden taburcu edildi.



Sağlık Bakanı Ali Pilli, pozitif vakalardan 12 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 9 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

Bir kişi yoğun bakımda

Son testlerle, toplam test sayısı 146 bin 431'e, vaka sayısı 628'e, iyileşip taburcu edilenlerin sayısı 343'e yükseldi. Tedavisi devam eden vaka sayısının 281 olduğu açıklanırken, bunlardan 73'ünün pandemi merkezinde tedavi gördüğü; 207 kişinin ise pandemi otellerinde takip edildiği belirtildi. Bir hasta ise dün yoğun bakım servisine alındı.

Bu arada yoğun bakıma alınan kişinin 49 yaşında erkek hasta olduğu belirtildi. Hastanın ülkemize yurt dışından gelen bir vakanın temaslısı olduğu ve herhangi bir kronik rahatsızlığı olmadığı belirtildi. Ventilatöre bağlanan hasta, 1 Temmuz’daki açılımı sonrasında ilk yoğun bakım hastası oldu.

Güneyde 6 vaka

Güney Kıbrıs’ta dün 3 bin 157 Coronavirüs testi yapıldı, 6’sı pozitif çıktı.

Rum haber kaynaklarına göre, vaka sayısı bin 540’a yükseldi.